roberto dark написав:Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека. https://www.9tv.co.il/item/38369
зачем Ромасику напрягаться? 1) они уже переболели і маємо те що маємо 2) Ромасик находится в спокойной Украине, а не эпидемическом Израиле 3) что за сегрегация антиваксов? Это не в Израиле ли 4жды наколотом испытывают все формы коронавирусной инфекции? 4) да и вообще, ваша статья - дикий баян
Igneus написав:Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика. Итак, в Богодуховскую районную больницу Харьковской области госпитализировали пожилую семейную пару с популярным диагнозом. В результате жена выжила, а вот муж умер из-за того, что вместо сердечной недостаточности его лечили от COVID-19. При этом медики умудрились еще и перепутать тела покойников. Таким образом,если бы не настойчивость зятя и дочери покойника, которые привлекли телевидение для публичного оглашения халатности медиков, семейную пару внесли бы в статистику COVID-19, а так, по всей вероятности, не удалось.
то, что не удалось харьковским медикам, сделает ведущий математик этой ветки
Hotab написав:Вопрос в другом и я его повторяю снова, вдруг вы его все же сумеете понять: "Кто тот человек, который читает написанное мной "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы"
Похоже, что Вам еще Будівельник объяснял о том, что такое волны рождаемости и соответствующие им волны смертности.
Естественно, что в конце 40-х - начале 50-х годов в СССР, и в том числе в Украине, повысилась рождаемость. Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет. Вы случайно не разбирались не только в количестве умерших в 2020-2021 годах, но и в их "качестве", а именно в годах рождения умерших? Если не разбирались, то разберитесь по годам рождения в "излишней смертности", ведь это именно Ваше, а не мое основное занятие.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 08 січ, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет.
А в 2019 году им было 68-73. Кроме этого есть многочисленная группа 80-85 лет, которым 2 года назад было 78-83 года. И? Что нам делать с этой информацией??
Но вопрос ведь опять не в том. Я вас не прошу объяснять причины избыточной смертности в 2021 году. Это все объяснили в НАН Украины, демографы, медики, ВООЗ, учёные мира. Много было ссылок на авторитетные источники. Всем способным к восприятию информации они в принципе понятны, а неспособным к восприятию - объяснить невозможно.
Я как раз таки у вас спрашиваю не это. А повторяю вопрос: "Кто тот человек, который читает написанное мной "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???
Он глупец, лжец или манипулятор?? Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"
Вы можете выбрать наиболее соответствующий ответ. .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 09:59, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Африці можуть призвести до того, що дане захворювання стане ендемічним для континенту і буде присутнім серед його населення. Про це заявив у четвер директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на брифінгу, що відбувся в ПАР. Якщо до кінця нинішнього 2022 року в Африці не відбудеться збільшення масштабів вакцинації до рівня вище 70-80% [населення], то ми можемо опинитися у ситуації, коли COVID-19 стане для континенту ендемічною хворобою. Згідно з останніми даними Africa CDC, на поточний день менше 10% населення Африки пройшло повний курс вакцинації від коронавірусу. https://portaltele.com.ua/zdorovya/covi ... fryky.html
кстати, кроме отсутствия цитокинового шторма, сообщение о котором зачистили, непонятен акцент на невакс Африке, как будто в наколотой европке он неэндемичен. Или статья опять базируется на мифах прошлого века о коллективном иммунитете.
Какой бред я только что прочитал!
Вирусы по определению не могут быть эндемическими заболеваниями. Даже если об этом заявляет карьерный чиновник, это не значит, что он прав по умолчанию.
Hotab написав:А повторяю вопрос: "Кто тот человек, который читает написанное мной "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы"....
Вам дал ответ еще Будівельник, когда пояснял о волнах рождаемости и смертности. Повторяю еще раз, что волна повысившейся рождаемости после демобилизации армии в 1945-1948 годах обернулась "излишней смертностью" к 2020 году. Мое дело заключается в юридической помощи живым, например, в их пенсионном обеспечении, так как со смертью выплата пенсий прекращается. Поскольку Вы занимаетесь только своим благополучием и у Вас есть для этого свободное время, то Вам и все козыри заниматься умершими в 2020-2021 годах, в частности, разбираться с годами их рождения.
Нет. Будивельнык выдвинул свою версию причины повышенной смертности в 2021-2021 годах. Я уважаю его мнение, несмотря на то, что оно не находит ни логичного, ни научного подтверждения. И идёт в разрез с мнением учёных мира, которые регистрируют повышенную смертность в практически всех странах , в том числе не имевших взрывного роста рождаемости после 2 МВ. Но это его мнение и пусть так и будет. Вы его разделяете , ну и ладно. Я жду от вас ответ на другой вопрос. Повторяю его: "Кто тот человек, который читает написанное мной "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???
Он глупец, лжец или манипулятор?? Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"
Igneus написав:Мое дело заключается в юридической помощи живым, например, в их пенсионном обеспечении
Зачем нам эта информация?? Мы же не на кружке анонимных алкоголиков, куда вы пришли и сказали : "Я Игнеус, и я юрыст" "Здравствуй, Игнеус! Чем по работе занимаешься?" Такого вопроса не было. Но был вопрос иной. И он выделен жирным выше.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 10:13, всього редагувалось 3 разів.
Інфекційна хвороба є ендемічною (грец. en — «в»/«в межах» + demos — «люди») в популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах,