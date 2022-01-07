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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4831483248334834

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.4 5 10
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
30%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
10%
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Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
20%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
30%
3
Ще в роздумах
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:21

Hotab
Ответ был дан еще ранее:
  fler написав:О чем говорить, если в посте я пишу про Фому ..., а они в ответ на этот пост пишут про Ерему ...


В моем личном цитатнике уже около десятка от этого автора, и один другого круче.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:26

yanyura , ну я действительно, без иронии, хочу понять, человек лживый + изворотливый, или глупый?? Пока версии разделяются 50/50. Склонялся было к первому варианту, но после рассказов о Будивельныке, которые снова никак не отвечают на поставленный вопрос, I tend to think that всё-таки второй вариант.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:37

  Hotab написав:yanyura , ну я действительно, без иронии, хочу понять, человек лживый + изворотливый, или глупый?? Пока версии разделяются 50/50. Склонялся было к первому варианту, но после рассказов о Будивельныке, которые снова никак не отвечают на поставленный вопрос, I tend to think that всё-таки второй вариант.

Его профессия по умолчанию предполагает быть изворотливым, ведь прямому и честному человеку выиграть в суде у изворотливого очень тяжело, след. число клиентов уменьшится до 0, а за что тогда кушать, не говоря об остальном? Поэтому мое мнение - первый вариант.
И второй довод - глупый человек не сможет разобраться в юридической казуистике, когда бывает на один закон несколько подзаконных актов противоречащих друг другу. Судя по его чисто юридическим постам здесь он неглупый человек.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:40

  Hotab написав:"Кто тот человек, который читает написанное мной
"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???

А кто те "люди в белых халатах", в основном на руководящих должностях, которые вместо диагностики и лечения основных заболеваний у пожилых людей (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона и так далее), что могло бы продлить им жизнь, занимаются "бизнесом" на COVID-19, поскольку именно за COVID-19, а не за основные заболевания, полагается доплата до 300%:
https://www.youtube.com/watch?v=xSNHHkvXNdI
https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1307
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:А кто те "люди в белых халатах

Наверное не очень порядочные. Правда непонятно, причем тут взятка в морге. А вы почему спрашиваете? Это отвечает на вопрос о том, кто вы? Или просто вы хотели показать, что вы не самый непорядочный в этом мире?
Так все же, вы кто? Лжец+ манипулятор, или глупец? Выбирайте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:48

Igneus
Новее новостей кроме анализа выплат медикам за 2020-й и видео после апреля 2021-го у вас нет?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:50

  yanyura написав:Его профессия по умолчанию предполагает быть изворотливым, ...

обсуждения личностей - это конечно очень важно на форуме, а что там с бредом, который проффесор, оболгавший Голубовскую, для себя открыл с перепоя??
Ромасик
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