Додано: Суб 08 січ, 2022 10:26

yanyura , ну я действительно, без иронии, хочу понять, человек лживый + изворотливый, или глупый?? Пока версии разделяются 50/50. Склонялся было к первому варианту, но после рассказов о Будивельныке, которые снова никак не отвечают на поставленный вопрос, I tend to think that всё-таки второй вариант.