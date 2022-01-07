Ответ был дан еще ранее:
В моем личном цитатнике уже около десятка от этого автора, и один другого круче.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:21
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:26
yanyura , ну я действительно, без иронии, хочу понять, человек лживый + изворотливый, или глупый?? Пока версии разделяются 50/50. Склонялся было к первому варианту, но после рассказов о Будивельныке, которые снова никак не отвечают на поставленный вопрос, I tend to think that всё-таки второй вариант.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:37
Его профессия по умолчанию предполагает быть изворотливым, ведь прямому и честному человеку выиграть в суде у изворотливого очень тяжело, след. число клиентов уменьшится до 0, а за что тогда кушать, не говоря об остальном? Поэтому мое мнение - первый вариант.
И второй довод - глупый человек не сможет разобраться в юридической казуистике, когда бывает на один закон несколько подзаконных актов противоречащих друг другу. Судя по его чисто юридическим постам здесь он неглупый человек.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:40
А кто те "люди в белых халатах", в основном на руководящих должностях, которые вместо диагностики и лечения основных заболеваний у пожилых людей (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона и так далее), что могло бы продлить им жизнь, занимаются "бизнесом" на COVID-19, поскольку именно за COVID-19, а не за основные заболевания, полагается доплата до 300%:
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наверное не очень порядочные. Правда непонятно, причем тут взятка в морге. А вы почему спрашиваете? Это отвечает на вопрос о том, кто вы? Или просто вы хотели показать, что вы не самый непорядочный в этом мире?
Так все же, вы кто? Лжец+ манипулятор, или глупец? Выбирайте.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:48
Igneus
Новее новостей кроме анализа выплат медикам за 2020-й и видео после апреля 2021-го у вас нет?
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:50
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