Додано: Суб 08 січ, 2022 11:10

Hotab написав: Так все же, вы кто? Так все же, вы кто?

Ответ по мне содержится, например, в базе HUDOC:Вы сначала ответьте на этот вопрос самому себе и о себе, например, исходя даже из того, что количество букв в греческом алфавите является ограниченным и Вам нужно будет вскоре искать новое занятие, поскольку любимый Вами процесс близок к завершению.Однако, насколько я понял, Airbus не сможет помочь Вам дать этот ответ, хотя Вы, кажется, об этом намекалиКстати, поскольку от сумы и от тюрьмы зарекаться нельзя, то не вздумайте в суде, если окажетесь в нем при случае, задавать вопросы судье, так как по закону там вопросы будут задавать Вам, а не наоборот.