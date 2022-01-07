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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4833483448354836>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
4
Ще в роздумах
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Ответ по мне содержится, например, в базе


Я вам напомню, вы не в группе анонимных алкоголиков, где вам задали вопрос о вашей профессии и чем именно вы занимаетесь на работе.
Здесь вопрос о вашей порядочности/непорядочности.
  Igneus написав:поскольку любимый Вами процесс близок к завершению.


Вы не первый прогнозист близкого завершения, удобно усевшийся в лужу и пускающий бульбашки.
  Igneus написав:Однако, насколько я понял, Airbus не сможет помочь Вам дать этот ответ

А? Что за фантомные вспышки в голове? Причем тут Иарбас?
  Igneus написав:не вздумайте в суде, если окажетесь в нем при случае, задавать вопросы судье, так как по закону там вопросы будут задавать Вам, а не наоборот.


Ещё какие будут советы , а главное зачем они нам?? Вы просто сейчас генерируете все, что есть в вашей голове? Или вы слышите в ней какие-то вопросы и отвечаете на них? Что с вами?

Вернитесь к реально заданному вам вопросу: вы лжец + манипулятор, или глупец?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:22

  Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."

Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))


если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать.
Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:23

  uaprofi написав:
  Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."

Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))


если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать.
Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?


Какой именно результат и как он будет достигаться?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:25

  yanyura написав:И разрыв в зарплатах руководителя и врачей уже урегулирован - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-2021-%D0%BF#n2
Неужели вы не знаете об этом?

yanyura, нормативно-правовые акты (НПА) бывают общие и специальные. При этом специальные НПА имеют верховенство над общими.

Постановление № 1334, на которое Вы сослались, вносит изменения в общие НПА, которые действуют в обычной ситуации.

Однако на период COVID-19 принят специальный НПА, а именно постановление № 246, которое устанавливает надбавки до заработной платы до 300%:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 00246.html

Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.

Кстати, такой прием давно и успешно применяется в армии, о чем знает Hotab.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Кстати, такой прием давно и успешно применяется в армии, о чем знает Hotab.

Не знает. Хотаб все и всегда получал по максимуму. Круг его знакомых тоже.
Так что с ответом на вопрос?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:37

  Hotab написав:
  Ромасик написав:2) нет, это констатция факта и регалии

Этот же ответ на претензию
обсуждения личностей - это конечно очень важно на форуме,

еще раз: я никого не обсуждаю, я констатировал факт.
Что такое обсуждение=дискуссия - читать в своих коментах ниже.
  Hotab написав:
1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы


"Здесь" - это в твоей неопохмеленной голове??
Потому что в дискуссиях, коими являются обсуждения на форуме, вопросы друг другу задают все.

в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.

Ну и Igneus тоже немного ответил, кто кому вопрошатель.

И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:почему здесь НЕ работает,

Эту формулировку антиваксу необходимо аргументировать. Аргументировать заявление , что "там не работает" опровергает утверждение "вакса". И тут сразу появляются вопросы к антиваксу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Куда ЛАД пропал?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:

Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности.

Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.


Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат

1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а.
2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:16

yanyura , ну я всё ещё надеюсь, что юрыст вместо всего исчерпывающего перечня слов, которые есть в его голове (армия, судья, пенсия, Airbus) , скажет ещё ответ и на заданный ему вопрос. Думаете не станет? Тогда кто же он? :lol:

А вот на ответ от юа-профи я не надеюсь. Это обычная его практика , летая на окологалактическрй орбите периодически приближаясь к земле, где появляется связь, не вникая в суть обсуждения, что-то выкрикнуть и снова исчезнуть,не успев прочитать ответ и встречные ему вопросы.
На орбите он реально, или это действие препаратов - это установить пока не представляется возможным.
  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Та в общем-то длинные праздники. Мо в Карпатах.
Hotab
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