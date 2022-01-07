Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать. Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?
Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать. Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?
Какой именно результат и как он будет достигаться?
Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:
Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности. Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.
Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат
1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а. 2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.
yanyura , ну я всё ещё надеюсь, что юрыст вместо всего исчерпывающего перечня слов, которые есть в его голове (армия, судья, пенсия, Airbus) , скажет ещё ответ и на заданный ему вопрос. Думаете не станет? Тогда кто же он?
А вот на ответ от юа-профи я не надеюсь. Это обычная его практика , летая на окологалактическрй орбите периодически приближаясь к земле, где появляется связь, не вникая в суть обсуждения, что-то выкрикнуть и снова исчезнуть,не успев прочитать ответ и встречные ему вопросы. На орбите он реально, или это действие препаратов - это установить пока не представляется возможным.