Додано: Суб 08 січ, 2022 11:15

Igneus написав: Ответ по мне содержится, например, в базе Ответ по мне содержится, например, в базе

Igneus написав: поскольку любимый Вами процесс близок к завершению. поскольку любимый Вами процесс близок к завершению.

Igneus написав: Однако, насколько я понял, Airbus не сможет помочь Вам дать этот ответ Однако, насколько я понял, Airbus не сможет помочь Вам дать этот ответ

Igneus написав: не вздумайте в суде, если окажетесь в нем при случае, задавать вопросы судье, так как по закону там вопросы будут задавать Вам, а не наоборот. не вздумайте в суде, если окажетесь в нем при случае, задавать вопросы судье, так как по закону там вопросы будут задавать Вам, а не наоборот.

Я вам напомню, вы не в группе анонимных алкоголиков, где вам задали вопрос о вашей профессии и чем именно вы занимаетесь на работе.Здесь вопрос о вашей порядочности/непорядочности.Вы не первый прогнозист близкого завершения, удобно усевшийся в лужу и пускающий бульбашки.А? Что за фантомные вспышки в голове? Причем тут Иарбас?Ещё какие будут советы , а главное зачем они нам?? Вы просто сейчас генерируете все, что есть в вашей голове? Или вы слышите в ней какие-то вопросы и отвечаете на них? Что с вами?Вернитесь к реально заданному вам вопросу: вы лжец + манипулятор, или глупец?