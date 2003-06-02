Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать. Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?
Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
если ввести доплату медикам за диагностирование или работу с какими либо заболеваниями хотя бы на 200% - результат не заставит себя долго ждать. Иль у Вас есть какие либо сомнения на этот счёт?
Какой именно результат и как он будет достигаться?
Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:
Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности. Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.
Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат
1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а. 2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.
yanyura , ну я всё ещё надеюсь, что юрыст вместо всего исчерпывающего перечня слов, которые есть в его голове (армия, судья, пенсия, Airbus) , скажет ещё ответ и на заданный ему вопрос. Думаете не станет? Тогда кто же он?
А вот на ответ от юа-профи я не надеюсь. Это обычная его практика , летая на окологалактическрй орбите периодически приближаясь к земле, где появляется связь, не вникая в суть обсуждения, что-то выкрикнуть и снова исчезнуть,не успев прочитать ответ и встречные ему вопросы. На орбите он реально, или это действие препаратов - это установить пока не представляется возможным.
Igneus написав:Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.
Новое это хорошо забытое старое!
Ранее:
Документ z0523-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2003 (Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2003)
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З 02.06.2003 N 145
Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб ... 1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в цих осередках на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ):
а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу.
"Вашу" Постанову не привожу в целях экономии места, ссылку вы привели, кому интересно, прочитает.
Я не зря писал
когда бывает на один закон несколько подзаконных актов противоречащих друг другу.
И Наказ № 145, и Постанова № 246 оба "Чинні". Только в одном документе сказано "3 оклада", в другом "до 3 окладов". Т.е. главврач назначивший себе 3 оклада (по действующему Наказу) и врачам до 3-х окладов (по действующей Постанове) не нарушит нормативные документы. Юрист, действующий в интересах главврача докажет, что в действиях главврача не было юридических нарушений (о моральных вопрос не стоит).
Или все-таки были?
vitaliian » Сб 08 янв, 2022 11:59 Куда ЛАД пропал?