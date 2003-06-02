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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4832483348344835>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
4
Ще в роздумах
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Ответ по мне содержится, например, в базе


Я вам напомню, вы не в группе анонимных алкоголиков, где вам задали вопрос о вашей профессии и чем именно вы занимаетесь на работе.
Здесь вопрос о вашей порядочности/непорядочности.
  Igneus написав:поскольку любимый Вами процесс близок к завершению.


Вы не первый прогнозист близкого завершения, удобно усевшийся в лужу и пускающий бульбашки.
  Igneus написав:Однако, насколько я понял, Airbus не сможет помочь Вам дать этот ответ

А? Что за фантомные вспышки в голове? Причем тут Иарбас?
  Igneus написав:не вздумайте в суде, если окажетесь в нем при случае, задавать вопросы судье, так как по закону там вопросы будут задавать Вам, а не наоборот.


Ещё какие будут советы , а главное зачем они нам?? Вы просто сейчас генерируете все, что есть в вашей голове? Или вы слышите в ней какие-то вопросы и отвечаете на них? Что с вами?

Вернитесь к реально заданному вам вопросу: вы лжец + манипулятор, или глупец?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Кстати, такой прием давно и успешно применяется в армии, о чем знает Hotab.

Не знает. Хотаб все и всегда получал по максимуму. Круг его знакомых тоже.
Так что с ответом на вопрос?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Куда ЛАД пропал?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:

Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности.

Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.


Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат

1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а.
2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:16

yanyura , ну я всё ещё надеюсь, что юрыст вместо всего исчерпывающего перечня слов, которые есть в его голове (армия, судья, пенсия, Airbus) , скажет ещё ответ и на заданный ему вопрос. Думаете не станет? Тогда кто же он? :lol:

А вот на ответ от юа-профи я не надеюсь. Это обычная его практика , летая на окологалактическрй орбите периодически приближаясь к земле, где появляется связь, не вникая в суть обсуждения, что-то выкрикнуть и снова исчезнуть,не успев прочитать ответ и встречные ему вопросы.
На орбите он реально, или это действие препаратов - это установить пока не представляется возможным.
  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Та в общем-то длинные праздники. Мо в Карпатах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.

Новое это хорошо забытое старое!

Ранее:
Документ z0523-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2003
(Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2003)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
02.06.2003 N 145

Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб
...
1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в цих осередках на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ):

а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-03#Text

"Вашу" Постанову не привожу в целях экономии места, ссылку вы привели, кому интересно, прочитает.

Я не зря писал
когда бывает на один закон несколько подзаконных актов противоречащих друг другу.

И Наказ № 145, и Постанова № 246 оба "Чинні". Только в одном документе сказано "3 оклада", в другом "до 3 окладов". Т.е. главврач назначивший себе 3 оклада (по действующему Наказу) и врачам до 3-х окладов (по действующей Постанове) не нарушит нормативные документы. Юрист, действующий в интересах главврача докажет, что в действиях главврача не было юридических нарушений (о моральных вопрос не стоит).

Или все-таки были?

vitaliian » Сб 08 янв, 2022 11:59
Куда ЛАД пропал?

Обычно он появляется на ветке поздно вечером.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:я всё ещё надеюсь

Надежды юношей питают... (с)

Оставь надежду, всяк сюда входящий (с)

Думаю, прямого ответа вы так и не дождетесь. А вот ответ типа "А почему птички весной поют, а зимой не поют?" вполне реален.

Тогда кто же он?

Ответил ранее - Эпидемия коронавируса в мире Свое мнение не меняю.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:30

Украина утилизирует почти 600 тысяч доз вакцин от COVID-19 — Минздрав
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:32

  Вкладчик1234 написав:Украина утилизирует почти 600 тысяч доз вакцин от COVID-19 — Минздрав

Маленькая победа антиваксовской пропаганды? :mrgreen:
А над кем? )
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:36

Пишут ещё такое, но надо проверять:
Так, по состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca с уже истекшим сроком годности, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации.
Вкладчик1234
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