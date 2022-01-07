Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 years — United States, March 1, 2020–June 28, 2021
Diabetes was coded in 0.08% (IQVIA) and 0.25% (HealthVerity) of claims for patients with COVID-19, with the majority of diabetes diagnoses for type 1 or type 2 (IQVIA, 94.1%; HealthVerity, 94.0%). In comparison, 0.03% (IQVIA) and 0.19% (HealthVerity) diabetes cases were coded among those without COVID-19.
после перенесенного ковида повышенный риск развития диабета, причем у детей
fler написав:Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют.
Британия -
There were 1,820,674 tests reported on 6 January 2022. This shows an increase of 18.5% compared to the previous 7 days.
Индия -
Over 15 lakh people were tested for COVID-19 on January 6, of which 1.12 lakh were actually positive.
Лакх это у них 100 тыс
То есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в Индии
Так что флер - it's up to you
IgA, вы невнимательно читаете форум или спецом выгораживаете бестолковых
yanyura написав:fler Надеюсь понятно, что сделав в Индии за 4 января чуть менее 30 тыс. тестов, невозможно найти 50-100 тыс. заболевших. В Великобритании же в этот день сделали в 6 раз больше - чуть более 180 тыс. тестов.
Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.?:mrgreen: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:
yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней - Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238 - ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127 т.е. примерно одинаковый.
Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.
вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней. Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами
fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:
особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием
Две тысячи избыточных смертей в неделю — это максимум для ЮАР с сентября этого года. Особенно важно то, что эпидемия «омикрона» там находится все еще в самой начальной стадии, поскольку он появился в заметных количествах только в ноябре. Хотя пока избыточная смертность в 21,9% выглядит не очень плохо, в самом ближайшем будущем эти цифры могут кратно возрасти. Всего в республике с начала эпидемии уже есть 276 тысяч избыточных смертей. Летом 2020-го там была вспышка исходного «коронавируса-уханьца», зимой — 2020-2021 — южноафриканского штамма «бета», летом этого года — «дельты», а теперь — «омикрона».
Интересно, что южноафриканская официальная смертность от коронавируса за период с 28 ноября по 4 декабря составила всего 174 человека — в 12 раз меньше числа избыточных смертей. Значит, уровень занижения официальной коронавирусной смертности в этой стране так велик, что опираться имеет смысл только на данные по общей смертности.
Востаннє редагувалось IgA в Суб 08 січ, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая
Смысл есть если планируется поездка летом. Во многих странах бустер нужен вместо негативного теста, а в некоторых Синовак/Коронавак не катит и будет шанс уколоться второй раз бустером (Ужгород?), чтобы засчитался как просто полный курс вакцинации.
vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?
Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли.
Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.
вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней. Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами
Разве это я Индию с Британией сравниваю? Поверьте, я умею находить и читать статистику.
fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:
особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием