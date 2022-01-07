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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4832483348344835

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
4
Ще в роздумах
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:44

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e2.htm

Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 years — United States, March 1, 2020–June 28, 2021

Diabetes was coded in 0.08% (IQVIA) and 0.25% (HealthVerity) of claims for patients with COVID-19, with the majority of diabetes diagnoses for type 1 or type 2 (IQVIA, 94.1%; HealthVerity, 94.0%). In comparison, 0.03% (IQVIA) and 0.19% (HealthVerity) diabetes cases were coded among those without COVID-19.


после перенесенного ковида повышенный риск развития диабета, причем у детей
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:55

  IgA написав:
  fler написав:Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют.


Британия -
There were 1,820,674 tests reported on 6 January 2022. This shows an increase of 18.5% compared to the previous 7 days.


Индия -
Over 15 lakh people were tested for COVID-19 on January 6, of which 1.12 lakh were actually positive.


Лакх это у них 100 тыс

То есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в Индии

Так что флер - it's up to you


IgA, вы невнимательно читаете форум или спецом выгораживаете бестолковых :roll:
  yanyura написав:fler
Надеюсь понятно, что сделав в Индии за 4 января чуть менее 30 тыс. тестов, невозможно найти 50-100 тыс. заболевших. В Великобритании же в этот день сделали в 6 раз больше - чуть более 180 тыс. тестов.

Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.?:mrgreen:
И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид: :mrgreen:
  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:04

  fler написав:Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.


https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing

Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.


вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.
Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами

  fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:


особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием

https://naked-science.ru/article/medicine/omicroned

Две тысячи избыточных смертей в неделю — это максимум для ЮАР с сентября этого года. Особенно важно то, что эпидемия «омикрона» там находится все еще в самой начальной стадии, поскольку он появился в заметных количествах только в ноябре. Хотя пока избыточная смертность в 21,9% выглядит не очень плохо, в самом ближайшем будущем эти цифры могут кратно возрасти. Всего в республике с начала эпидемии уже есть 276 тысяч избыточных смертей. Летом 2020-го там была вспышка исходного «коронавируса-уханьца», зимой — 2020-2021 — южноафриканского штамма «бета», летом этого года — «дельты», а теперь — «омикрона».

Интересно, что южноафриканская официальная смертность от коронавируса за период с 28 ноября по 4 декабря составила всего 174 человека — в 12 раз меньше числа избыточных смертей. Значит, уровень занижения официальной коронавирусной смертности в этой стране так велик, что опираться имеет смысл только на данные по общей смертности.
Востаннє редагувалось IgA в Суб 08 січ, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:11

  Faceless написав:Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая

Смысл есть если планируется поездка летом. Во многих странах бустер нужен вместо негативного теста, а в некоторых Синовак/Коронавак не катит и будет шанс уколоться второй раз бустером (Ужгород?), чтобы засчитался как просто полный курс вакцинации.
  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:20

  Hotab написав:
  fler написав:Украина – 40% двумя дозами
Британия – 90% двумя дозами


Снова врем, да?))
Одних всех вместе, а других взрослых?))


А шо слабО из тех 40% отнять треть липовых или даже в голову не пришло? :twisted:

  Hotab написав:
  fler написав:Британия – 90% двумя дозами + 60% бустером

150%??? :lol:


Школьному медалисту, конечно, виднее. :mrgreen: Но хотя бы бустер в Украине на уровне до 1% и бустер в Британии 60% можно же отличить?
Востаннє редагувалось fler в Суб 08 січ, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:36

  IgA написав:
  fler написав:Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.


https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing

Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.

вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.
Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами


Разве это я Индию с Британией сравниваю? :shock: Поверьте, я умею находить и читать статистику.

  fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:


особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием

https://naked-science.ru/article/medicine/omicroned

[/quote]

IgA, проблемы у автора цитаты, которую вы обрезали. ЮАР=Британия по смертности от ковид - это не моё умозаключение, я повторю, раз уж у Вас проблемы с запоминанием:
  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.
fler
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