#<1 ... 4833483448354836> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 3 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 29% 4 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 14% 2 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 29% 4 Ще в роздумах 7% 1 Всього голосів : 14 Додано: Суб 08 січ, 2022 14:44 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e2.htm



Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 years — United States, March 1, 2020–June 28, 2021



Diabetes was coded in 0.08% (IQVIA) and 0.25% (HealthVerity) of claims for patients with COVID-19, with the majority of diabetes diagnoses for type 1 or type 2 (IQVIA, 94.1%; HealthVerity, 94.0%). In comparison, 0.03% (IQVIA) and 0.19% (HealthVerity) diabetes cases were coded among those without COVID-19.





после перенесенного ковида повышенный риск развития диабета, причем у детей



Британия - There were 1,820,674 tests reported on 6 January 2022. This shows an increase of 18.5% compared to the previous 7 days.



Индия - Over 15 lakh people were tested for COVID-19 on January 6, of which 1.12 lakh were actually positive.



Лакх это у них 100 тыс



То есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в Индии



То есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в Индии

Так что флер - it's up to you



IgA, вы невнимательно читаете форум или спецом выгораживаете бестолковых

yanyura написав: fler

Надеюсь понятно, что сделав в Индии за 4 января чуть менее 30 тыс. тестов, невозможно найти 50-100 тыс. заболевших. В Великобритании же в этот день сделали в 6 раз больше - чуть более 180 тыс. тестов.

Надеюсь понятно, что сделав, невозможно найти 50-100 тыс. заболевших.же в этот день сделали в 6 раз больше -

Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.?:mrgreen:

И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:

yanyura написав: Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238

- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127

т.е. примерно одинаковый .

Повідомлень: 2539 З нами з: 07.08.09 Подякував: 889 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:04 fler написав: Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн. Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.



https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing



Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.



вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.

Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами



fler написав: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:



особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием



https://naked-science.ru/article/medicine/omicroned



Две тысячи избыточных смертей в неделю — это максимум для ЮАР с сентября этого года. Особенно важно то, что эпидемия «омикрона» там находится все еще в самой начальной стадии, поскольку он появился в заметных количествах только в ноябре. Хотя пока избыточная смертность в 21,9% выглядит не очень плохо, в самом ближайшем будущем эти цифры могут кратно возрасти. Всего в республике с начала эпидемии уже есть 276 тысяч избыточных смертей. Летом 2020-го там была вспышка исходного «коронавируса-уханьца», зимой — 2020-2021 — южноафриканского штамма «бета», летом этого года — «дельты», а теперь — «омикрона».



Интересно, что южноафриканская официальная смертность от коронавируса за период с 28 ноября по 4 декабря составила всего 174 человека — в 12 раз меньше числа избыточных смертей. Значит, уровень занижения официальной коронавирусной смертности в этой стране так велик, что опираться имеет смысл только на данные по общей смертности. вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинамиособенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием Востаннє редагувалось IgA в Суб 08 січ, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз. IgA Повідомлень: 1208 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:11 Faceless написав: Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая

Смысл есть если планируется поездка летом. Во многих странах бустер нужен вместо негативного теста, а в некоторых Синовак/Коронавак не катит и будет шанс уколоться второй раз бустером (Ужгород?), чтобы засчитался как просто полный курс вакцинации.

vitaliian написав: Куда ЛАД пропал? Куда ЛАД пропал?

Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли. Смысл есть если планируется поездка летом. Во многих странах бустер нужен вместо негативного теста, а в некоторых Синовак/Коронавак не катит и будет шанс уколоться второй раз бустером (Ужгород?), чтобы засчитался как просто полный курс вакцинации.Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли. Slx Повідомлень: 961 З нами з: 23.07.18 Подякував: 305 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:20 Hotab написав: fler написав: Украина – 40% двумя дозами

Британия – 90% двумя дозами Украина – 40% двумя дозамиБритания – 90% двумя дозами



Снова врем, да?))

Одних всех вместе, а других взрослых?)) Снова врем, да?))Одних всех вместе, а других взрослых?))



А шо слабО из тех 40% отнять треть липовых или даже в голову не пришло?



Hotab написав: fler написав: Британия – 90% двумя дозами + 60% бустером Британия – 90% двумя дозами + 60% бустером

150%??? 150%???



Школьному медалисту, конечно, виднее. Но хотя бы бустер в Украине на уровне до 1% и бустер в Британии 60% можно же отличить?

Повідомлень: 2539 З нами з: 07.08.09 Подякував: 889 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:36 IgA написав: fler написав: Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн. Какие 1,5 млн.? Какие 1,8 млн.



https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read#testing



Between 31 December 2021 and 6 January 2022, there have been 11,676,544 tests.



вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.

вот такие, 11.6 млн тестов за 7 дней.

Вы немного не поняли главный посыл, при таком количестве населения в Индии чтобы выявить ставнимые в процентном соотношении с британией количество новых случаев ковида в Индии тестов должно быть в разы больше, но их количество в Британии и Индии в лучшем случае одинаковое. Так что сравнивать Инидию и Европу и в частности Британию по заболеваемости ковид все равно что сравнивать яблоки с апельсинами



Разве это я Индию с Британией сравниваю? Поверьте, я умею находить и читать статистику.



fler написав: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:



особенности африканской статистики мы уже кажеться с Вами проходили, но позволю себе напомнить раз уж у Вас проблемы с запоминанием



https://naked-science.ru/article/medicine/omicroned



[/quote]



IgA, проблемы у автора цитаты, которую вы обрезали. ЮАР=Британия по смертности от ковид - это не моё умозаключение, я повторю, раз уж у Вас проблемы с запоминанием:

yanyura написав: Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238

- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127

т.е. примерно одинаковый.

Повідомлень: 2539 З нами з: 07.08.09 Подякував: 889 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:52 fler написав: Разве это я Индию с Британией сравниваю? Поверьте, я умею находить и читать статистику. Разве это я Индию с Британией сравниваю? Поверьте, я умею находить и читать статистику.



fler написав: Цікаво, чому не так швидко омікрон поширюється в Індії? Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2). Цікаво, чому не так швидко омікрон поширюється в Індії? Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2).



не, не верю не, не верю IgA Повідомлень: 1208 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 15:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: А шо слабО из тех 40% отнять треть липовых или даже в голову не пришло? А шо слабО из тех 40% отнять треть липовых или даже в голову не пришло?

Флер, вы доктор , наук или "такое"??

Что за рандомные цифры??



Берёт 40% , цифру всех украинских ваксов.

Берёт 90% , цифру британских ваксов, но уже 12+

Сравнивает их.

Когда тыкают носом в глупость, говорит "а давайте отнимем треть липовых справок"

Почему именно "треть"? Откуда цифра?

Почему сравниваются все ваксы Украины и 12+ в Британии? Что вообще происходит!? Есть хотя бы начальные навыки работы с цифрами?? Есть вообще хоть примерное понимание приведения к единой системе?

Это доктора у нас такие?? Так Кива ещё красавчик?! Что это за парад тотальной тупости и невежества??



fler написав: Школьному медалисту, конечно, виднее Школьному медалисту, конечно, виднее

У школьного медалиста волосы на макушке шевелятся, когда так плюсуют %%. Доярки в колхозе понимают больше, чем доктор.



fler написав: Но хотя бы бустер в Украине на уровне до 1% и бустер в Британии 60% можно же отличить? Но хотя бы бустер в Украине на уровне до 1% и бустер в Британии 60% можно же отличить?

Цифры бустера нет смысла сравнивать, не оперируя информацией о сроках проведения второй дозы в Украине и Британии. Возможно в Украине, где вторую дозу получали относительно недавно, и нет смысла в высоких % бустера. В то время, как в Британии, проведшей свою вакцинацию в первом полугодии 2021 года, он давно необходим.

Почему эти простые понятия надо рассказывать доктору наук?? Почему он больше похож на пациента, а не доктора?? Почему такой мизерный уровень понимания предмета обсуждения?? Флер, вы доктор , наук или "такое"??Что за рандомные цифры??Берёт 40% , цифру всех украинских ваксов.Берёт 90% , цифру британских ваксов, но уже 12+Сравнивает их.Когда тыкают носом в глупость, говорит "а давайте отнимем треть липовых справок"Почему именно "треть"? Откуда цифра?Почему сравниваются все ваксы Украины и 12+ в Британии? Что вообще происходит!? Есть хотя бы начальные навыки работы с цифрами?? Есть вообще хоть примерное понимание приведения к единой системе?Это доктора у нас такие?? Так Кива ещё красавчик?! Что это за парад тотальной тупости и невежества??У школьного медалиста волосы на макушке шевелятся, когда так плюсуют %%. Доярки в колхозе понимают больше, чем доктор.Цифры бустера нет смысла сравнивать, не оперируя информацией о сроках проведения второй дозы в Украине и Британии. Возможно в Украине, где вторую дозу получали относительно недавно, и нет смысла в высоких % бустера. В то время, как в Британии, проведшей свою вакцинацию в первом полугодии 2021 года, он давно необходим.Почему эти простые понятия надо рассказывать доктору наук?? Почему он больше похож на пациента, а не доктора?? Почему такой мизерный уровень понимания предмета обсуждения?? Hotab

Повідомлень: 6438 З нами з: 15.02.09 Подякував: 413 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 16:37 почему видео от Сергея Гулы потёрли? Цитрин

Повідомлень: 1165 З нами з: 26.06.21 Подякував: 154 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 16:39 Цитрин , а что там, снова о смертях от голода? Или какая иная глупость, типа юрыстские "хвыли" рождаемости после войны, которые вызвали +120т смертей в 2021 году?? Hotab

