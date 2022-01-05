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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4833483448354836

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
29%
4
Ще в роздумах
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:09

Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.

Можно найти по названию: Це комедія та викриття брехні!
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:17

  Цитрин написав:Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.
!


А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?!
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:22

  Hotab написав:Где зрада?!


посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"
Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 08 січ, 2022 17:30, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:25

  fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид: :mrgreen:
  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.

После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенное ZRadio фото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУК смертность от ковида и % смертей от числа заболевших одно и то же?
https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI

2 графика - число заболевших (на самом деле число положительных результатов тестов) и число самих тестов. Справа от графиков приведено их описание. Оба графика взяты с https://ourworldindata.org/coronavirus/ ... ed-kingdom

Зображення

Зображення

И отдельное пояснение для понимания, как составляются графики - https://ourworldindata.org/covid-models
Last updated on January 05, 2022
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:37

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.

Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:

не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.

Что не пляшет?
П-моему, там всё же неточности перевода.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны
5 ЯНВАРЯ 2022 23:51
По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).

Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.

я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!! :shock: :shock: :shock:

Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".
То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.
Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.
"4жды уколотых" пока что крайне мало.
ЛАД
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