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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4833483448354836 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 14 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 3 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 29% 4 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 14% 2 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 29% 4 Ще в роздумах 7% 1 Всього голосів : 14 Додано: Суб 08 січ, 2022 17:09 Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.



Можно найти по названию: Це комедія та викриття брехні! Цитрин

Повідомлень: 1165 З нами з: 26.06.21 Подякував: 154 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 17:17 Цитрин написав: Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.

! , про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.



А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?! А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?! Hotab

Повідомлень: 6438 З нами з: 15.02.09 Подякував: 413 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 17:22 Hotab написав: Где зрада?! Где зрада?!



посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"

Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49. посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49. Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 08 січ, 2022 17:30, всього редагувалось 4 разів. Цитрин

Повідомлень: 1165 З нами з: 26.06.21 Подякував: 154 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 17:25 fler написав: И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:

yanyura написав: Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней

- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238

- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127

т.е. примерно одинаковый . Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 =- ЮАР - 773 от 363 434 =т.е. И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:

После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенное ZRadio фото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУК смертность от ковида и % смертей от числа заболевших одно и то же?

https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI



2 графика - число заболевших (на самом деле число положительных результатов тестов) и число самих тестов. Справа от графиков приведено их описание. Оба графика взяты с https://ourworldindata.org/coronavirus/ ... ed-kingdom











И отдельное пояснение для понимания, как составляются графики - https://ourworldindata.org/covid-models

Last updated on January 05, 2022 После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенноефото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУКодно и то же?2 графика - число заболевших (на самом деле число положительных результатов тестов) и число самих тестов. Справа от графиков приведено их описание. Оба графика взяты сИ отдельное пояснение для понимания, как составляются графики - yanyura Повідомлень: 6469 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2007 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 17:37 Ромасик написав: ЛАД написав: По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.



Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:

не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит. не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.

Что не пляшет?

П-моему, там всё же неточности перевода.

Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны

5 ЯНВАРЯ 2022 23:51

По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).



Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.

я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!! я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает свариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!! Что не пляшет?П-моему, там всё же неточности перевода.

Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".

То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.

Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.

"4жды уколотых" пока что крайне мало. Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем."4жды уколотых" пока что крайне мало. ЛАД 2 Повідомлень: 21316 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5026 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4833483448354836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17120214

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19