Цитрин написав:Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции. !
А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?!
fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:
yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней - Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238 - ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127 т.е. примерно одинаковый.
После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенное ZRadio фото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУК смертность от ковида и % смертей от числа заболевших одно и то же? https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.
Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:
не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.
Что не пляшет? П-моему, там всё же неточности перевода.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны 5 ЯНВАРЯ 2022 23:51 По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).
Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.
я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!!
Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским". То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё. Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем. "4жды уколотых" пока что крайне мало.