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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48344835483648374838>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 16
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
25%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
25%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
13%
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
25%
4
Ще в роздумах
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:17

  Цитрин написав:Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции.
!


А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?!
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:22

  Hotab написав:Где зрада?!


посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"
Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 08 січ, 2022 17:30, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:25

  fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид: :mrgreen:
  yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней
- Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238
- ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127
т.е. примерно одинаковый.

После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенное ZRadio фото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУК смертность от ковида и % смертей от числа заболевших одно и то же?
https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI

2 графика - число заболевших (на самом деле число положительных результатов тестов) и число самих тестов. Справа от графиков приведено их описание. Оба графика взяты с https://ourworldindata.org/coronavirus/ ... ed-kingdom

Зображення

Зображення

И отдельное пояснение для понимания, как составляются графики - https://ourworldindata.org/covid-models
Last updated on January 05, 2022
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:37

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.

Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:

не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.

Что не пляшет?
П-моему, там всё же неточности перевода.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны
5 ЯНВАРЯ 2022 23:51
По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).

Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.

я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!! :shock: :shock: :shock:

Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".
То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.
Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.
"4жды уколотых" пока что крайне мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:57

  Ромасик написав:
  roberto dark написав:Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма :!:
Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека.
https://www.9tv.co.il/item/38369

зачем Ромасику напрягаться?
1) они уже переболели і маємо те що маємо
2) Ромасик находится в спокойной Украине, а не эпидемическом Израиле
3) что за сегрегация антиваксов? Это не в Израиле ли 4жды наколотом испытывают все формы коронавирусной инфекции?
4) да и вообще, ваша статья - дикий баян

1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?
Есть шансы повторить.
2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.
В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.
3. Это Вы о чём?
4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:02

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Украина утилизирует почти 600 тысяч доз вакцин от COVID-19 — Минздрав

Маленькая победа антиваксовской пропаганды? :mrgreen:
А над кем? )


Над здравым смыслом :)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 08 січ, 2022 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:02

  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Не пропал.
Просто решил от бреда цитринофлероромасиков. :)
Надоели.
Смотрю, ничего не потерял, можно было и бОльший перерыв сделать.
Ну, разве что не почитал нашего "юриста". Это, конечно, трагедия. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:06

ЛАД, Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным

У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:09

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Где зрада?!


посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"
Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49.

Местные вакцинаторы скажут, что это "кремлёвская пропаганда", но я почитываю некоторые британские паблики, по теме этой ветки, - и там есть открытые противники даже среди достаточно известных врачей (уровня нашего Комаровского, наверно), кроме обычных людей и медперсонала (да, там не все вакцинированы - так можно было!). И именно как раз с очередными волнами как "не-гриппа" так и "вакцинации" - многие "лоялисты" уже тоже "задают вопросы", и их всё больше, и спрашивают они всё громче и настойчивее. Т.е. от "горячего одобрмса" постепенно переходят к скептицизму и недоверию, именно на основе новых данных (и того, что сами видят своими глазами)

И это в образованной Британии!

А у нас почему-то используют тактику очернения "скептиков", выдавая их за "плоскоземельщиков", "сторонников теорий заговора" и т.д., как-будто это какие-то необразованные люди.
Сообщаю местным "сторонникам науки" (хотя им хоть кол на голове теши), что это не так. И как раз в образованной "старой Европе" скептицизм и сопротивление теме "вакцинации от ковида", "ограничений" и т.п. - возможно даже сильнее, чем в Украине, и поддерживают это многие "из системы" здравоохранения, публичные люди, и куча простого народа. Протест против "вакцинации", "ограничений" - это не удел "необразованных маргиналов" (как продолжают втирать ковид-сектанты), а как раз обоснованная научная и публичная позиция
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:13

Пастухи из Нижней Саксонии сформировали гигантский шприц из 700 овец и коз в рамках агитации за вакцинацию от коронавируса

Таким образом активисты попытались привлечь внимание тех, кто отказывается делать прививки. По словам организаторов, когда заканчиваются аргументы, в ход должны идти эмоции.

Немецкие пастухи несколько дней обучали парнокопытных ровно стоять в строю, используя сухари, которые рассыпали по контуру воображаемого шприца.


Зображення

По ссылке есть видео. Очень символично!

https://t.me/ru2ch_news/28782
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