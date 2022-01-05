Цитрин написав:Hotab, про рекорды заболеваемости в Великобритании, США и Франции. !
А, тогда не интересно. Нам вообще будивельнык давно обещал, что оно или сейчас "просто грипп", или "очень скоро превратится в просто грипп". Ну вот , наверное, превращается. Много болеют, а летальность в разы ниже, чем при первых ковидах. Ну так чудесно же!! Где зрада?!
fler написав:И вообще, ЮАР=Британия по смертности от ковид:
yanyura написав:Определяем % смертей от числа заболевших за последние 28 дней - Великобритания - 3 326 от 1 485 936 = 0,2238 - ЮАР - 773 от 363 434 = 0,2127 т.е. примерно одинаковый.
После такого перла, дважды (в двух постах) выложенного ДОКТОРОМ НАУК, начинаешь понимать, что выложенное ZRadio фото с описанием молодого доктора наук не единично. Похоже, подобный случай произошел и 9 лет назад. Иначе чем объяснить, что для ДОКТОРА НАУК смертность от ковида и % смертей от числа заболевших одно и то же? https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.
Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:
не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.
Что не пляшет? П-моему, там всё же неточности перевода.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны 5 ЯНВАРЯ 2022 23:51 По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).
Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.
я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!!
Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским". То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё. Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем. "4жды уколотых" пока что крайне мало.
roberto dark написав:Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека. https://www.9tv.co.il/item/38369
зачем Ромасику напрягаться? 1) они уже переболели і маємо те що маємо 2) Ромасик находится в спокойной Украине, а не эпидемическом Израиле 3) что за сегрегация антиваксов? Это не в Израиле ли 4жды наколотом испытывают все формы коронавирусной инфекции? 4) да и вообще, ваша статья - дикий баян
1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли? Есть шансы повторить. 2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии. В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни. 3. Это Вы о чём? 4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта.
посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!" Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49.
Местные вакцинаторы скажут, что это "кремлёвская пропаганда", но я почитываю некоторые британские паблики, по теме этой ветки, - и там есть открытые противники даже среди достаточно известных врачей (уровня нашего Комаровского, наверно), кроме обычных людей и медперсонала (да, там не все вакцинированы - так можно было!). И именно как раз с очередными волнами как "не-гриппа" так и "вакцинации" - многие "лоялисты" уже тоже "задают вопросы", и их всё больше, и спрашивают они всё громче и настойчивее. Т.е. от "горячего одобрмса" постепенно переходят к скептицизму и недоверию, именно на основе новых данных (и того, что сами видят своими глазами)
И это в образованной Британии!
А у нас почему-то используют тактику очернения "скептиков", выдавая их за "плоскоземельщиков", "сторонников теорий заговора" и т.д., как-будто это какие-то необразованные люди. Сообщаю местным "сторонникам науки" (хотя им хоть кол на голове теши), что это не так. И как раз в образованной "старой Европе" скептицизм и сопротивление теме "вакцинации от ковида", "ограничений" и т.п. - возможно даже сильнее, чем в Украине, и поддерживают это многие "из системы" здравоохранения, публичные люди, и куча простого народа. Протест против "вакцинации", "ограничений" - это не удел "необразованных маргиналов" (как продолжают втирать ковид-сектанты), а как раз обоснованная научная и публичная позиция