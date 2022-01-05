Додано: Суб 08 січ, 2022 18:09

Цитрин написав: Hotab написав: Где зрада?! Где зрада?!



посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"

Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49. посмотрите видео "Це комедія та викриття брехні!"Если лень все смотреть, коротко с 5:51 до 6:49.

Местные вакцинаторы скажут, что это "кремлёвская пропаганда", но я почитываю некоторые британские паблики, по теме этой ветки, - и там есть открытые противники даже среди достаточно известных врачей (уровня нашего Комаровского, наверно), кроме обычных людей и медперсонала (да, там не все вакцинированы - так можно было!). И именно как раз с очередными волнами как "не-гриппа" так и "вакцинации" - многие "лоялисты" уже тоже "задают вопросы", и их всё больше, и спрашивают они всё громче и настойчивее. Т.е. от "горячего одобрмса" постепенно переходят к скептицизму и недоверию, именно на основе новых данных (и того, что сами видят своими глазами)И это в образованной Британии!А у нас почему-то используют тактику очернения "скептиков", выдавая их за "плоскоземельщиков", "сторонников теорий заговора" и т.д., как-будто это какие-то необразованные люди.Сообщаю местным "сторонникам науки" (хотя им хоть кол на голове теши), что это не так. И как раз в образованной "старой Европе" скептицизм и сопротивление теме "вакцинации от ковида", "ограничений" и т.п. - возможно даже сильнее, чем в Украине, и поддерживают это многие "из системы" здравоохранения, публичные люди, и куча простого народа. Протест против "вакцинации", "ограничений" - это не удел "необразованных маргиналов" (как продолжают втирать ковид-сектанты), а как раз обоснованная научная и публичная позиция