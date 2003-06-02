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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4835483648374838>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 16
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
25%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
25%
4
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
13%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
25%
4
Ще в роздумах
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:15

  Hotab написав:Так что с ответом на вопрос?

В одном из Ваших сообщений, если я не ошибаюсь, речь шла о том, что вопрос о вакцинации среди Ваших родственников, в том числе, старших Вас по возрасту, решали именно Вы.
При этом, задавая Ваш вопрос, Вы сами определили вместо меня варианты ответов, хотя я не принадлежу к Вашему окружению.
Итак, задавайте хамские вопросы с вариантами ответов своему окружению, если оно Вам это позволяет. Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:28

  Вкладчик1234 написав:........
Местные вакцинаторы скажут, что это "кремлёвская пропаганда", но я почитываю некоторые британские паблики, по теме этой ветки, - и там есть открытые противники даже среди достаточно известных врачей (уровня нашего Комаровского, наверно), кроме обычных людей и медперсонала (да, там не все вакцинированы - так можно было!). И именно как раз с очередными волнами как "не-гриппа" так и "вакцинации" - многие "лоялисты" уже тоже "задают вопросы", и их всё больше, и спрашивают они всё громче и настойчивее. Т.е. от "горячего одобрмса" постепенно переходят к скептицизму и недоверию, именно на основе новых данных (и того, что сами видят своими глазами)

И это в образованной Британии!

А у нас почему-то используют тактику очернения "скептиков", выдавая их за "плоскоземельщиков", "сторонников теорий заговора" и т.д., как-будто это какие-то необразованные люди.
Сообщаю местным "сторонникам науки" (хотя им хоть кол на голове теши), что это не так. И как раз в образованной "старой Европе" скептицизм и сопротивление теме "вакцинации от ковида", "ограничений" и т.п. - возможно даже сильнее, чем в Украине, и поддерживают это многие "из системы" здравоохранения, публичные люди, и куча простого народа. Протест против "вакцинации", "ограничений" - это не удел "необразованных маргиналов" (как продолжают втирать ковид-сектанты), а как раз обоснованная научная и публичная позиция

Не буду спорить о "силе сопротивления", пусть даже оно там "возможно даже сильнее, чем в Украине", но почему-то при этом в "образованной Британии" 76% вакцинированных, а в Украине 34%.
А то, что противники есть и там, никто и не спорит. И среди медиков тоже. Ну так и у нас есть Жолобак.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:33

  ЛАД написав:Не буду спорить о "силе сопротивления", пусть даже оно там "возможно даже сильнее, чем в Украине", но почему-то при этом в "образованной Британии" 76% вакцинированных, а в Украине 34%.
А то, что противники есть и там, никто и не спорит. И среди медиков тоже. Ну так и у нас есть Жолобак.

Это я к тому, что попытка "маргинализировать протест" в Украине выглядит немного нелепо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:40

  Вкладчик1234 написав:Это я к тому, что попытка "маргинализировать протест" в Украине выглядит немного нелепо


https://www.theguardian.com/world/2021/ ... -moved-out

Сбитые с толку протестующие против вакцины штурмовали то, что, по их мнению, было главным зданием BBC, в понедельник, по-видимому, не подозревая, что корпорация в значительной степени уехала почти десять лет назад.


Мирные протестующие и ни разу не маргиналы
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:43

  yanyura написав:
  Igneus написав:Ключевым является предлог "до", который позволяет руководителям устанавливать себе ровно 300%, а рядовому персоналу до 300%.

Новое это хорошо забытое старое!

Ранее:
Документ z0523-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.06.2003
(Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2003)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
02.06.2003 N 145

Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб
...
1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в цих осередках на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ):

а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-03#Text

"Вашу" Постанову не привожу в целях экономии места, ссылку вы привели, кому интересно, прочитает.

Я не зря писал
когда бывает на один закон несколько подзаконных актов противоречащих друг другу.

И Наказ № 145, и Постанова № 246 оба "Чинні". Только в одном документе сказано "3 оклада", в другом "до 3 окладов". Т.е. главврач назначивший себе 3 оклада (по действующему Наказу) и врачам до 3-х окладов (по действующей Постанове) не нарушит нормативные документы. Юрист, действующий в интересах главврача докажет, что в действиях главврача не было юридических нарушений (о моральных вопрос не стоит).

Или все-таки были?

vitaliian » Сб 08 янв, 2022 11:59
Куда ЛАД пропал?

Обычно он появляется на ветке поздно вечером.

возникает несколько юридических вопросов относительно наказа N 145:
1) если верить украинским судам, то юридически карантрн закончился 28.02.21 и верояно с окончаним карантина закончились и выплаты?
2) "зайняті ліквідацією епідемій" - по данным минздрава на территории Украины никогда не фиксировалась эпидемия коронавируса... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:44

  yanyura написав:..........
Вот так развенчиваются мифы об объективности написанного некоторыми в их постах.

О чём это Вы? :shock:
Какая ещё объективность? :shock:
Вы ещё о порядочности вспомните. :)
Это всё предрассудки и пережитки тяжёлого прошлого.
Во многих отраслях современной украинской науки об этом уже давно забыли.

Я много и часто спорил и ругался с Будивельником.
Но по сравнению с нынешними цитринофлероромасиками он гигант мысли и отец русской демократии. Он мог ошибаться (и нередко ошибался), далеко не со всеми его взглядами я согласен, но он, по крайней мере, был честен. Никогда не скрывал своих взглядов, не отказывался от них и не выкручивался.

А нынешние...
Мерзость.


Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.
Вот просто интересно, кто обжалует этот пост?
Хватит мужества честно признаться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:47

  Цитрин написав:ЛАД, Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным

У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта.

Да уж, в очередной раз убеждаюсь, что Цитрин явно не читатель.

1. Дата публикации приведенной им статьи "27 мая 2021".
2. Неделю назад уже разбирал эту статью - Эпидемия коронавируса в мире
3. По препринту также очень малая выборка, чтобы можно было сделать такие выводы, но как гипотеза имеет право на существование.
Study participants (n = 61) were residents of the Greater New York City tri-state region, 20 of whom were SARS-CoV-2 unexposed (pre-pandemic, median age: 52.5 years old, 45% female), and 41 were SARS-CoV-2-infected (median age: 45 years old; 36.6% female).

Напомню, в нашей "голосовалке" было 144 человека, т.е. в 2,4 раза больше (см. пост № 1 на Эпидемия коронавируса в мире) . Можно на основании ее распространить эти проценты на весь мир? Или хотя бы только на Украину? И утверждать, что ее результат доказанный факт?!


Вкладчик1234
Вы уже второй раз публикуете это фото
В Швеции запустили рекламу вакцинации

Можете привести ссылку, откуда вы это взяли, т.к на сайте https://vaccin.nu/ он отсутствует, хотя на фото и есть логотип vaccin.nu.

Можете не отвечать. Ваш фейк успешно засчитан:
https://bit.ly/3nas1q9
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 08 січ, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:возникает несколько юридических вопросов относительно наказа N 145:

Эти вопросы адресуйте Igneus. Мой пост был адресован именно к нему, но он "не заметил", ессно мне не ответил. Может быть ответит вам.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:51

Вкладчик1234, вряд ли упоминание виагры можно воспринимать как + если вспомнить для чего первоначально разрабатывался данный препарат, так что кто знает какие ещё сюрпризы готовит нам жижа от этого производителя... :mrgreen:

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:55

  Slx написав:.....
  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли.

Как показывает практика, их можно и не кормить - результат не меняется.
Вы знаете, есть жвачные животные. У них, если правильно помню школьную зоологию, два желудка. Наедятся травы, потом из первого желудка её отрыгивают и пережёвывают по новой.
Очень информативное фото со шприцом из овец публикуется уже не помню, в который раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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