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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4835483648374838

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.3 5 16
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
25%
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Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
25%
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Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
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Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
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Не можу за станом здоров'я
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0
Не вакцинувався і не буду
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Ще в роздумах
13%
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Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:57

Интересно это когда нибудь закончиться?

Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 8 января, со ссылкой на заявление заведующего данной лабораторией Леонтиоса Кострикиса, ранее возглавлявшего Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По словам заведующего лабораторией, новый вариант имеет генетическую основу как у штамма "дельта", но при этом ряд его мутаций такие же, как у штамма "омикрон".

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - заявил вирусолог.

По словам Кострикиса, у штамма "омикрон" 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами COVID-19, а остальные 14 - у обычных жителей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:06

  vitaliian написав:
Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".
.....

Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного.
"Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:08

  ЛАД написав:
  Slx написав:.....
  vitaliian написав:Куда ЛАД пропал?

Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли.

Как показывает практика, их можно и не кормить - результат не меняется.
Вы знаете, есть жвачные животные. У них, если правильно помню школьную зоологию, два желудка. Наедятся травы, потом из первого желудка её отрыгивают и пережёвывают по новой.
Очень информативное фото со шприцом из овец публикуется уже не помню, в который раз.

Видимо в этой ветке такое (такие) тоже завелись. Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!"
Хотя, может просто форум глючит, или интернет :)

Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять

Другая информация тоже часто дублируется. Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:18

  Вкладчик1234 написав:........
Видимо в этой ветке такое (такие) тоже завелись. Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!"
Хотя, может просто форум глючит, или интернет :)

Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять

Другая информация тоже часто дублируется. Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian

Не подскажете, какая ценная информация содержится в фото шприца, сформированного из овец?
Моего интеллектуального уровня, видимо, для понимания не хватает.

Про дельтакрон быстрое повторение вполне понятно. Вы прочитали новость почти одновременно и vitalian написал об этом, не дочитав до Вашего поста.
У меня такое бывало тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!"
Хотя, может просто форум глючит, или интернет :)

Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять

Вы считаете ценной информацией дважды запощенный вами фейк?

https://bit.ly/3nas1q9

Модераторы правильно делают, что удаляют подобное, им только судиться с vaccin.nu из-за ваших фейков не хватало!

Если бы я был модератором, я бы вас минимум на неделю в бан сразу после первого его публикования отправил, чтобы вы на досуге подумали, что можно нести на сайт, а что нельзя, и что это серьезный сайт, а не та клоака, откуда вы это фото взяли.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:30

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".
.....

Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного.
"Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?

Меня больше интересует как с этим собираются бороться? 6м бустером... Инфа про новые штаммы скоро перестанет быть новостью. Их теперь начнут открывать десятками. Помните я писал, нет никакого смысла сравнивать летальность, если неизвестно от какого штамма умер человек. Поэтому статистика показывает нам разнве чудеса. То 2020 высокая смертность в Италии а в Украине +/- спокойно, потом наоборот Украина в лидерах по смертности, а где то в Японии умирать вообще перестали. Ни о чем это.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:37

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.

Я ж не против. Пусть лучше повторится, чем пропадёт.
ЛАДу повторы не нравятся
Вкладчик1234
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