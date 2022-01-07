Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".



Об этом сообщает ТАСС в субботу, 8 января, со ссылкой на заявление заведующего данной лабораторией Леонтиоса Кострикиса, ранее возглавлявшего Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.



По словам заведующего лабораторией, новый вариант имеет генетическую основу как у штамма "дельта", но при этом ряд его мутаций такие же, как у штамма "омикрон".



"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - заявил вирусолог.



По словам Кострикиса, у штамма "омикрон" 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".



Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами COVID-19, а остальные 14 - у обычных жителей.