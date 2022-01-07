Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".
Об этом сообщает ТАСС в субботу, 8 января, со ссылкой на заявление заведующего данной лабораторией Леонтиоса Кострикиса, ранее возглавлявшего Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.
По словам заведующего лабораторией, новый вариант имеет генетическую основу как у штамма "дельта", но при этом ряд его мутаций такие же, как у штамма "омикрон".
"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - заявил вирусолог.
По словам Кострикиса, у штамма "омикрон" 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".
Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами COVID-19, а остальные 14 - у обычных жителей.
Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон". .....
Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного. "Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?
Поумнел и перестал кормить троллей? Да нее, вряд ли.
Как показывает практика, их можно и не кормить - результат не меняется. Вы знаете, есть жвачные животные. У них, если правильно помню школьную зоологию, два желудка. Наедятся травы, потом из первого желудка её отрыгивают и пережёвывают по новой. Очень информативное фото со шприцом из овец публикуется уже не помню, в который раз.
Видимо в этой ветке такое (такие) тоже завелись. Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!" Хотя, может просто форум глючит, или интернет
Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять
Другая информация тоже часто дублируется. Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
Вкладчик1234 написав:........ Видимо в этой ветке такое (такие) тоже завелись. Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!" Хотя, может просто форум глючит, или интернет
Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять
Другая информация тоже часто дублируется. Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
Не подскажете, какая ценная информация содержится в фото шприца, сформированного из овец? Моего интеллектуального уровня, видимо, для понимания не хватает.
Про дельтакрон быстрое повторение вполне понятно. Вы прочитали новость почти одновременно и vitalian написал об этом, не дочитав до Вашего поста. У меня такое бывало тоже.
Модераторы правильно делают, что удаляют подобное, им только судиться с vaccin.nu из-за ваших фейков не хватало!
Если бы я был модератором, я бы вас минимум на неделю в бан сразу после первого его публикования отправил, чтобы вы на досуге подумали, что можно нести на сайт, а что нельзя, и что это серьезный сайт, а не та клоака, откуда вы это фото взяли.
Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон". .....
Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного. "Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?
Меня больше интересует как с этим собираются бороться? 6м бустером... Инфа про новые штаммы скоро перестанет быть новостью. Их теперь начнут открывать десятками. Помните я писал, нет никакого смысла сравнивать летальность, если неизвестно от какого штамма умер человек. Поэтому статистика показывает нам разнве чудеса. То 2020 высокая смертность в Италии а в Украине +/- спокойно, потом наоборот Украина в лидерах по смертности, а где то в Японии умирать вообще перестали. Ни о чем это.
Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
Я ж не против. Пусть лучше повторится, чем пропадёт. ЛАДу повторы не нравятся