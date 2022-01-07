Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон". .....
Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного. "Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?
Вкладчик1234 написав:........ Видимо в этой ветке такое (такие) тоже завелись. Стоит разместить интересное фото, видео или текст - и "как корова языком слизала!" Хотя, может просто форум глючит, или интернет
Поэтому, чтобы больше людей смогли получить ценную информацию - иногда приходится повторять
Другая информация тоже часто дублируется. Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
Не подскажете, какая ценная информация содержится в фото шприца, сформированного из овец? Моего интеллектуального уровня, видимо, для понимания не хватает.
Про дельтакрон быстрое повторение вполне понятно. Вы прочитали новость почти одновременно и vitalian написал об этом, не дочитав до Вашего поста. У меня такое бывало тоже.
Модераторы правильно делают, что удаляют подобное, им только судиться с vaccin.nu из-за ваших фейков не хватало!
Если бы я был модератором, я бы вас минимум на неделю в бан сразу после первого его публикования отправил, чтобы вы на досуге подумали, что можно нести на сайт, а что нельзя, и что это серьезный сайт, а не та клоака, откуда вы это фото взяли.
Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон". .....
Насколько понимаю, в этом ничего особо удивительного. "Мутируют, сэр". Если они существуют в популяции одновременно, почему бы им не "скооперироваться"?
Меня больше интересует как с этим собираются бороться? 6м бустером... Инфа про новые штаммы скоро перестанет быть новостью. Их теперь начнут открывать десятками. Помните я писал, нет никакого смысла сравнивать летальность по странам, если неизвестно от какого штамма умер человек.
Поэтому статистика показывает нам разные чудеса. То 2020 высокая смертность в Италии а в Украине +/- спокойно, потом наоборот Украина в лидерах по смертности, а где то в Японии умирать вообще перестали. Ни о чем это без понимания от какого штамма какая летальность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 січ, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
Я ж не против. Пусть лучше повторится, чем пропадёт. ЛАДу повторы не нравятся
повтор от разных людей обоснован, у меня некоторые в ЧС я что должен их блуд читать, чтобы не повторяться? А повторы от одной учётки похожи на навязывание/зомбирование. Право высказать свою точку зрения и право её навязывать это разные вещи, да Цитрин?
Вкладчик1234 написав:Вот на прошлой странице я запостил про обнову дельтакрон - и тут уже её повторил и дополнил vitalian
попалась новость я её сразу сюда чтобы не потерялась, появится время перечитаю кто ещё чё интересного написал. А прочитать 5 страниц и потом только скопипастить не получается. Отсюда и повторы. В русскоязычной среде не так много новой инфы генерируется про ковид.
Я ж не против. Пусть лучше повторится, чем пропадёт. ЛАДу повторы не нравятся
Мне не нравятся бессмысленные повторы. Ещё раз, какую полезную информацию несёт фотография овец?
ЛАД написав:Как показывает практика, их можно и не кормить - результат не меняется. Вы знаете, есть жвачные животные. У них, если правильно помню школьную зоологию, два желудка. Наедятся травы, потом из первого желудка её отрыгивают и пережёвывают по новой.
Вы как всегда в своём репертуаре - очень доходчиво разъясняете суть своего поведения. Запостили один раз видео Высоцкого с навешиванием ярлыка "мерзость" на форумчан. Потом опять запостили еще раз. Точно как в вашей аналогии про корову с двумя желудками.
ЛАД написав:Мне не нравятся бессмысленные повторы. Ещё раз, какую полезную информацию несёт фотография овец?
Спасибо за разъяснение, а то было не совсем понятно к чему Вы по несколько раз бессмысленно повторяете одно и то-же видео Высоцкого в теме про коронавирус, навешивая ярлыки на окружающих. Поначалу подумал - это Вы так пытаетесь развязать срач, а оказывается это два желудка... Теперь ясно и понятно.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 08 січ, 2022 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Флер, вы доктор , наук или "такое"?? Это доктора у нас такие?? Так Кива ещё красавчик?! Что это за парад тотальной тупости и невежества?? Доярки в колхозе понимают больше, чем доктор. Почему эти простые понятия надо рассказывать доктору наук?? Почему он больше похож на пациента, а не доктора?? Почему такой мизерный уровень понимания предмета обсуждения??
Это все в одном посте... Мда.. Честно говоря, с таким уровнем оппонентов вести дискуссии не вижу смысла. Хотаб и его однодумцы (не все, но многие) не понимают и половины того, о чем я здесь пишу. Пробовала разжевать - бесполезно, потому как мыслить не могут по науке, не всем это дано. У глупых людей и культура соответствующая - они всячески обгаживают, перекручивают, переходят на личности и т.п., что мы постоянно наблюдаем от них. Что ж, в теме я для себя достаточно разобралась, дискуссии на этой ветке заканчиваю.
vitaliian написав:...... Меня больше интересует как с этим собираются бороться? 6м бустером... Инфа про новые штаммы скоро перестанет быть новостью. Их теперь начнут открывать десятками. Помните я писал, нет никакого смысла сравнивать летальность по странам, если неизвестно от какого штамма умер человек.
Поэтому статистика показывает нам разные чудеса. То 2020 высокая смертность в Италии а в Украине +/- спокойно, потом наоборот Украина в лидерах по смертности, а где то в Японии умирать вообще перестали. Ни о чем это без понимания от какого штамма какая летальность.
А как с этим можно бороться? Разве что сделать новую вакцину, если старые не будут действовать. Если будут, то "6м бустером". Или 10-м. Против гриппа рекомендуют ежегодную вакцинацию.
Насчёт "чудес"... Пока что всё же волны проходили одного штамма, возможно, с относительно небольшими вариациями.