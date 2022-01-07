Додано: Суб 08 січ, 2022 19:58

Hotab написав: Флер, вы доктор , наук или "такое"??

Это доктора у нас такие?? Так Кива ещё красавчик?! Что это за парад тотальной тупости и невежества??

Доярки в колхозе понимают больше, чем доктор.

Почему эти простые понятия надо рассказывать доктору наук?? Почему он больше похож на пациента, а не доктора?? Почему такой мизерный уровень понимания предмета обсуждения?? Флер, вы доктор , наук или "такое"??Это доктора у нас такие?? Так Кива ещё красавчик?! Что это за парад тотальной тупости и невежества??Доярки в колхозе понимают больше, чем доктор.Почему эти простые понятия надо рассказывать доктору наук?? Почему он больше похож на пациента, а не доктора?? Почему такой мизерный уровень понимания предмета обсуждения??

Это все в одном посте... Мда.. Честно говоря, с таким уровнем оппонентов вести дискуссии не вижу смысла. Хотаб и его однодумцы (не все, но многие) не понимают и половины того, о чем я здесь пишу. Пробовала разжевать - бесполезно, потому как мыслить не могут по науке, не всем это дано. У глупых людей и культура соответствующая - они всячески обгаживают, перекручивают, переходят на личности и т.п., что мы постоянно наблюдаем от них.Что ж, в теме я для себя достаточно разобралась, дискуссии на этой ветке заканчиваю.