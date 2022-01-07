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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4836483748384839

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 17
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
24%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
5
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
12%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
4
Ще в роздумах
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:01

  Цитрин написав:........Теперь ясно и понятно.

С пониманием у Вас, как всегда, проблемы.
Зато можете порадоваться плюсику от "доктора всех наук".

Так это Вы жаловались на Высоцкого?
Или с мужеством тоже проблемы и это "конфиденциальная информация"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:03

  fler написав:....... дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Большое спасибо!
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.

Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.
Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.

Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.

  fler написав:дискуссии на этой ветке заканчиваю

А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:52

Ромасику бояться

США – пік госпіталізацій дітей до 5 років з коронавірусною інфекцію. У них діагностують новий штам “Омікрон”.

Про це повідомили Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Associated Press.

За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція “засвідчує необхідність щеплення”.

Наразі рівень кількість госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч.
https://www.gazeta1.com/statti/omikron-massovo-vrazhaye-ditej/
vitaliian
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П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

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