С пониманием у Вас, как всегда, проблемы.
Зато можете порадоваться плюсику от "доктора всех наук".
Так это Вы жаловались на Высоцкого?
Или с мужеством тоже проблемы и это "конфиденциальная информация"?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:01
С пониманием у Вас, как всегда, проблемы.
Зато можете порадоваться плюсику от "доктора всех наук".
Так это Вы жаловались на Высоцкого?
Или с мужеством тоже проблемы и это "конфиденциальная информация"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:03
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.
Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.
Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.
А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем.
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:52
Ромасику бояться
https://www.gazeta1.com/statti/omikron-massovo-vrazhaye-ditej/
Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:31
то где ответ???
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:33
нет, это констатация факта и регалии.
в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.
Ну и Igneus тоже немного ответил, кто кому вопрошатель.
И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает?, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 08 січ, 2022 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:34
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:38
Все верно, когда ктото предлагает свой тезис, обязанность доказывания ложится на того, кто предлагает тезис. Соответственно ему задают вопросы, он отвечает, на основе чего люди делают вывод о состоятельности его тезиса.
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