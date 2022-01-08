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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 17
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
24%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
5
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
12%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
4
Ще в роздумах
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:01

  Цитрин написав:........Теперь ясно и понятно.

С пониманием у Вас, как всегда, проблемы.
Зато можете порадоваться плюсику от "доктора всех наук".

Так это Вы жаловались на Высоцкого?
Или с мужеством тоже проблемы и это "конфиденциальная информация"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:03

  fler написав:....... дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Большое спасибо!
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.

Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.
Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.

Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.

  fler написав:дискуссии на этой ветке заканчиваю

А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:52

Ромасику бояться

США – пік госпіталізацій дітей до 5 років з коронавірусною інфекцію. У них діагностують новий штам “Омікрон”.

Про це повідомили Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Associated Press.

За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція “засвідчує необхідність щеплення”.

Наразі рівень кількість госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч.
https://www.gazeta1.com/statti/omikron-massovo-vrazhaye-ditej/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34

  ЛАД написав:
  fler написав:....... дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Большое спасибо!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:31

  yanyura написав:
  Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:

Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности.

Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.


Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат

1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а.
2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.

то где ответ???
  Ромасик написав:
  yanyura написав:akido
Что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите, т.ч. выбирайте сами любое
здесь:
https://bit.ly/3t8Crdu
или здесь:
https://bit.ly/32ZRqvM
И почитайте, что из себя представляют вирусы - https://bit.ly/3qVqhlH
А потом подумайте, могут ли вирусы быть эндемиками и соотв. вызывать эндемические заболевания.

странно, по вашей же ссылке:
Інфекційна хвороба є ендемічною (грец. en — «в»/«в межах» + demos — «люди») в популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах,
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:33

  Hotab написав:
  Ромасик написав:обсуждения личностей

Обсуждения личностей не было бы, если бы антиваксовская публика вела конструктивный предметный диалог, а не изворачивалась и отвечала на вопросы, которые хочется, а не которые задаются.

  Ромасик написав:бредом, который проффесор, оболгавший Голубовскую, для себя открыл с перепоя??

Это ,грешным делом, не обсуждение личностей?

нет, это констатация факта и регалии.
в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.

Ну и Igneus тоже немного ответил, кто кому вопрошатель.

И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает?, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 08 січ, 2022 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:34

  Вкладчик1234 написав:Украина утилизирует почти 600 тысяч доз вакцин от COVID-19 — Минздрав

аминь, сегодня 100К помилованных душ
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:36

  Цитрин написав:почему видео от Сергея Гулы потёрли?

цензура
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:38

  Ромасик написав:в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.


Все верно, когда ктото предлагает свой тезис, обязанность доказывания ложится на того, кто предлагает тезис. Соответственно ему задают вопросы, он отвечает, на основе чего люди делают вывод о состоятельности его тезиса.
Цитрин
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