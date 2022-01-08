Додано: Суб 08 січ, 2022 20:32

Igneus написав: Я Вам такой преференции предоставлять не намерен. Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.

fler написав: дискуссии на этой ветке заканчиваю дискуссии на этой ветке заканчиваю

Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем.