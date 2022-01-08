Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4837483848394840 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 17 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 24% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 29% 5 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 12% 2 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 24% 4 Ще в роздумах 12% 2 Всього голосів : 17 Додано: Суб 08 січ, 2022 22:40 ЛАД написав: Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".

То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.

Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.

"4жды уколотых" пока что крайне мало. Видел это сообщение,То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем."4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.

Там еще математика не пляшет в вашей статье.

Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.Там еще математика не пляшет в вашей статье.Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. Ромасик

Повідомлень: 3954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 972 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43 ЛАД написав: 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?

Есть шансы повторить.

2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.

В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.

3. Это Вы о чём?

4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий? 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?Есть шансы повторить.2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.3. Это Вы о чём?4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет

2) Украина - не Израиль.

3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые

4) этим материалом по ушам ездят уже полгода 1) бустер-эффект лишним не будет2) Украина - не Израиль.3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые4) этим материалом по ушам ездят уже полгода Ромасик

Повідомлень: 3954 З нами з: 30.03.15 Подякував: 972 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:49 Ромасик написав: И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается. И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.



не то, что не засчитывается. Такой ответ намекает на то, что автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать и сознательно пытается навязать свой ошибочный тезис, используя манипуляции. не то, что не засчитывается. Такой ответ намекает на то, что автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать и сознательно пытается навязать свой ошибочный тезис, используя манипуляции. Цитрин

Повідомлень: 1176 З нами з: 26.06.21 Подякував: 158 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 23:03 Цитрин написав: ....автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать.... ....автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать.... От цікаво

Хто хазяїн в цього лайномета? І чому хазяїн цього ресурсу , лайномета не банить ?

Чи хтось вважає заявку

...ти ще сюди приповзеш... - верхом коректності? , після якої тут будуть тусуватись ті хто мають

а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)

б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне



Тому поки лайнометам будуть віддаватись перевага...доти й будуть на цих гілках

лайномети - лайном кидатись , або обговорювати переваги таміфлю перед парацетамолом....

а нового так і не буде..



Тому моя пропозиція

хочете почути щось цікаве - баньте лайнометів...

Хочете бабратись в лайні - створюйте лайнометам перференції

ПС

А я пішов далі гроші заробляти...хоча очистяться сторінки - може й опишу свою гіпотезу

а - звідки взявся короновірус

б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій

в - чому стратегія боротьби не вірна.... От цікавоХто хазяїн в цього лайномета?І чому хазяїн цього ресурсу , лайномета не банить ?Чи хтось вважає заявку...ти ще сюди приповзеш... - верхом коректності? , після якої тут будуть тусуватись ті хто маютьа - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірнеТому поки лайнометам будуть віддаватись перевага...доти й будуть на цих гілкахлайномети - лайном кидатись , або обговорювати переваги таміфлю перед парацетамолом....а нового так і не буде..Тому моя пропозиціяхочете почути щось цікаве - баньте лайнометів...Хочете бабратись в лайні - створюйте лайнометам перференціїПСА я пішов далі гроші заробляти...хоча очистяться сторінки - може й опишу свою гіпотезуа - звідки взявся короновірусб - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинаційв - чому стратегія боротьби не вірна.... budivelnik

Повідомлень: 25350 З нами з: 15.01.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 23:08 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: ...ти ще сюди приповзеш ...ти ще сюди приповзеш







Прошел месяц и он тут. Обманывать не разучился, значит все тот же, наш родной Будивельнык , не взломана учетка. Здравствуйте,как вы там?





budivelnik написав: А я пішов далі гроші заробляти.. А я пішов далі гроші заробляти..

budivelnik написав: ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім) ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)

Продолжайте держать нас в курсе.



budivelnik написав: Тому моя пропозиція

хочете почути щось цікаве Тому моя пропозиціяхочете почути щось цікаве

Та хватит уже вам напрашиваться. Хотите придти - вэлкам. Детский сад какой-то. Надо "Холяву" пригласить, очень интересный экземпляр для его исследований вырисовывается.

budivelnik написав: - звідки взявся короновірус - звідки взявся короновірус

"Откуда есть пошла русская земля взялась"(с)

budivelnik написав: б - чому кількість смертей стала величина б - чому кількість смертей стала величина



Новая теория пиков и "мы ниже средней"? Уже нет пиков и спадов, уже стала? Прошел месяц и он тут. Обманывать не разучился, значит все тот же, наш родной Будивельнык , не взломана учетка. Здравствуйте,как вы там?Продолжайте держать нас в курсе.Та хватит уже вам напрашиваться. Хотите придти - вэлкам. Детский сад какой-то. Надо "Холяву" пригласить, очень интересный экземпляр для его исследований вырисовывается."Откуда есть пошла русская земля взялась"(с)Новая теория пиков и "мы ниже средней"? Уже нет пиков и спадов, уже стала? Hotab

Повідомлень: 6439 З нами з: 15.02.09 Подякував: 412 раз. Подякували: 1608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4837483848394840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17126855

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19