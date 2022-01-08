ЛАД написав:Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским". То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё. Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем. "4жды уколотых" пока что крайне мало.
понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу. Там еще математика не пляшет в вашей статье. Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.
ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли? Есть шансы повторить. 2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии. В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни. 3. Это Вы о чём? 4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
1) бустер-эффект лишним не будет 2) Украина - не Израиль. 3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые 4) этим материалом по ушам ездят уже полгода
Ромасик написав:И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.
не то, что не засчитывается. Такой ответ намекает на то, что автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать и сознательно пытается навязать свой ошибочный тезис, используя манипуляции.
Цитрин написав:....автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать....
От цікаво Хто хазяїн в цього лайномета? І чому хазяїн цього ресурсу , лайномета не банить ? Чи хтось вважає заявку ...ти ще сюди приповзеш... - верхом коректності? , після якої тут будуть тусуватись ті хто мають а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім) б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне
Тому поки лайнометам будуть віддаватись перевага...доти й будуть на цих гілках лайномети - лайном кидатись , або обговорювати переваги таміфлю перед парацетамолом.... а нового так і не буде..
Тому моя пропозиція хочете почути щось цікаве - баньте лайнометів... Хочете бабратись в лайні - створюйте лайнометам перференції ПС А я пішов далі гроші заробляти...хоча очистяться сторінки - може й опишу свою гіпотезу а - звідки взявся короновірус б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій в - чому стратегія боротьби не вірна....