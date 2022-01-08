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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 17
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
24%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
29%
5
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
12%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
4
Ще в роздумах
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:40

  ЛАД написав:Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".
То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.
Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.
"4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.
Там еще математика не пляшет в вашей статье.
Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43

  ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?
Есть шансы повторить.
2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.
В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.
3. Это Вы о чём?
4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет
2) Украина - не Израиль.
3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые
4) этим материалом по ушам ездят уже полгода
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:49

  Ромасик написав:И если этого фантазера спрашивают, почему здесь НЕ работает, то ответ: зато вот там работает, или ответ вопросом на вопрос: а почему вот там работает? как бы не засчитывается.


не то, что не засчитывается. Такой ответ намекает на то, что автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать и сознательно пытается навязать свой ошибочный тезис, используя манипуляции.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:03

  Цитрин написав:....автор осознал ущербность своего тезиса, но из-за амбиций (или приказа от хозяина) не хочет этого признавать....
От цікаво
Хто хазяїн в цього лайномета? ЗображенняІ чому хазяїн цього ресурсу , лайномета не банить ?
Чи хтось вважає заявку
...ти ще сюди приповзеш... - верхом коректності? , після якої тут будуть тусуватись ті хто мають
а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)
б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне

Тому поки лайнометам будуть віддаватись перевага...доти й будуть на цих гілках
лайномети - лайном кидатись , або обговорювати переваги таміфлю перед парацетамолом....
а нового так і не буде..

Тому моя пропозиція
хочете почути щось цікаве - баньте лайнометів...
Хочете бабратись в лайні - створюйте лайнометам перференції
ПС
А я пішов далі гроші заробляти...хоча очистяться сторінки - може й опишу свою гіпотезу
а - звідки взявся короновірус
б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій
в - чому стратегія боротьби не вірна....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 23:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:...ти ще сюди приповзеш

Зображення


Прошел месяц и он тут. Обманывать не разучился, значит все тот же, наш родной Будивельнык , не взломана учетка. Здравствуйте,как вы там?


  budivelnik написав:А я пішов далі гроші заробляти..

  budivelnik написав:( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)

Продолжайте держать нас в курсе.

  budivelnik написав:Тому моя пропозиція
хочете почути щось цікаве

Та хватит уже вам напрашиваться. Хотите придти - вэлкам. Детский сад какой-то. Надо "Холяву" пригласить, очень интересный экземпляр для его исследований вырисовывается.
  budivelnik написав:- звідки взявся короновірус

"Откуда есть пошла русская земля взялась"(с)
  budivelnik написав:б - чому кількість смертей стала величина


Новая теория пиков и "мы ниже средней"? Уже нет пиков и спадов, уже стала?
Hotab
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