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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4837483848394840> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 18 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 22% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 28% 5 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 17% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 22% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Суб 08 січ, 2022 20:03 fler написав: ....... дискуссии на этой ветке заканчиваю. ....... дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Большое спасибо! Большое спасибо! ЛАД 2 Повідомлень: 21330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5029 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 20:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Я Вам такой преференции предоставлять не намерен. Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.

Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.

Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.



Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.



fler написав: дискуссии на этой ветке заканчиваю дискуссии на этой ветке заканчиваю

А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем. Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях.Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем. Hotab

Повідомлень: 6437 З нами з: 15.02.09 Подякував: 412 раз. Подякували: 1608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 20:52 Ромасику бояться США – пік госпіталізацій дітей до 5 років з коронавірусною інфекцію. У них діагностують новий штам “Омікрон”.



Про це повідомили Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Associated Press.



За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція “засвідчує необхідність щеплення”.



Наразі рівень кількість госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч. https://www.gazeta1.com/statti/omikron-massovo-vrazhaye-ditej/ https://www.gazeta1.com/statti/omikron-massovo-vrazhaye-ditej/ vitaliian

Повідомлень: 10196 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1788 раз. Подякували: 2560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34 ЛАД написав: fler написав: ....... дискуссии на этой ветке заканчиваю. ....... дискуссии на этой ветке заканчиваю.

Большое спасибо! Большое спасибо!

vitaliian

Повідомлень: 10196 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1788 раз. Подякували: 2560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:31 yanyura написав: Ромасик написав: 1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине: 1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:

Ответ неправильный. Правильный будет:

Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности.



Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.



Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат



1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а.

2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura. Ответ неправильный. Правильный будет:Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат1. Ответ (увод в сторону вместо ответа)'а на вопрос'а.2. Ответ'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост

то где ответ???

Ромасик написав: yanyura написав: akido

Что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите, т.ч. выбирайте сами любое

здесь:

https://bit.ly/3t8Crdu

или здесь:

https://bit.ly/32ZRqvM

И почитайте, что из себя представляют вирусы - https://bit.ly/3qVqhlH

А потом подумайте, могут ли вирусы быть эндемиками и соотв. вызывать эндемические заболевания. Что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите, т.ч. выбирайте сами любоездесь:или здесь:И почитайте, что из себя представляют вирусы -А потом подумайте, могут ли вирусы быть эндемиками и соотв. вызывать эндемические заболевания.

странно, по вашей же ссылке:

Інфекційна хвороба є ендемічною (грец. en — «в»/«в межах» + demos — «люди») в популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах, странно, по вашей же ссылке: то где ответ??? Ромасик

Повідомлень: 3951 З нами з: 30.03.15 Подякував: 972 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:38 Ромасик написав: в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот. в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.



Все верно, когда ктото предлагает свой тезис, обязанность доказывания ложится на того, кто предлагает тезис. Соответственно ему задают вопросы, он отвечает, на основе чего люди делают вывод о состоятельности его тезиса. Все верно, когда ктото предлагает свой тезис, обязанность доказывания ложится на того, кто предлагает тезис. Соответственно ему задают вопросы, он отвечает, на основе чего люди делают вывод о состоятельности его тезиса. Цитрин

Повідомлень: 1175 З нами з: 26.06.21 Подякував: 157 раз. Подякували: 420 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:40 ЛАД написав: Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".

То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.

Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.

"4жды уколотых" пока что крайне мало. Видел это сообщение,То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем."4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.

Там еще математика не пляшет в вашей статье.

Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.Там еще математика не пляшет в вашей статье.Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. Ромасик

Повідомлень: 3951 З нами з: 30.03.15 Подякував: 972 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 січ, 2022 22:43 ЛАД написав: 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?

Есть шансы повторить.

2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.

В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.

3. Это Вы о чём?

4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий? 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?Есть шансы повторить.2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.3. Это Вы о чём?4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет

2) Украина - не Израиль.

3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые

4) этим материалом по ушам ездят уже полгода 1) бустер-эффект лишним не будет2) Украина - не Израиль.3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые4) этим материалом по ушам ездят уже полгода Ромасик

Повідомлень: 3951 З нами з: 30.03.15 Подякував: 972 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 01:08 Ромасик написав: ЛАД написав: Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".

То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.

Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.

"4жды уколотых" пока что крайне мало. Видел это сообщение,То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем."4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.

Там еще математика не пляшет в вашей статье.

Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.Там еще математика не пляшет в вашей статье.Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.

1. Вы не видите разницу между тенденциозным обрезанием (особенно при отсутствии ссылок на источник) и не перепечатке информации?

2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.

3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.

4. Статья не моя. Моя только ссылка.

Уже спрашивал - что там не пляшет?

Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.

В отличие от Вас, я это всегда делаю. 1. Вы не видите разницу между тенденциозным(особенно при отсутствии ссылок на источник) иинформации?2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.4. Статья не моя. Моя только ссылка.Уже спрашивал - что там не пляшет?Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.В отличие от Вас, я это всегда делаю. ЛАД 2 Повідомлень: 21330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5029 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 01:17 Ромасик написав: ЛАД написав: 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?

Есть шансы повторить.

2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.

В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.

3. Это Вы о чём?

4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий? 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?Есть шансы повторить.2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.3. Это Вы о чём?4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет

2) Украина - не Израиль.

3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые

4) этим материалом по ушам ездят уже полгода 1) бустер-эффект лишним не будет2) Украина - не Израиль.3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые4) этим материалом по ушам ездят уже полгода

1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие.

Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.



П.4 подтвердить можете?

В статье по ссылке roberto dark есть ссылка на первоисточник - научную статью - https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-03184-8 . Смотрим там дату публикации - Опубликовано: 30 декабря 2021 г.

Прошло не полгода, а всего 10 дней. 1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие.Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.П.4 подтвердить можете?В статье по ссылкеесть ссылка на первоисточник - научную статью -. Смотрим там дату публикации -Прошло не полгода, а всего 10 дней. ЛАД 2 Повідомлень: 21330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5029 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4837483848394840> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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