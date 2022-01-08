Igneus написав:Я Вам такой преференции предоставлять не намерен.
Я не нуждаюсь в ваших предоставлениях. Если человек цитирует одно, а отвечает на абсолютно другое, у меня возникли справедливые сомнения в его психическом здоровье. Если я повторяю ему вопрос, он мне отвечает словами Будивельныка снова таки не на заданный вопрос - мои сомнения крепнут. Потому я и задаю этому человеку конкретный вопрос: что с вами?? Глупость? Лживость-манипулятивность? Или "юрыст" (янаюра даёт пояснение причин вашего такого поведения именно этим словом)? Вопрос мой не без возможности своего варианта, вы могли бы его предложить. Но, конечно, это если смогли себя пересилить и отвечать не на голоса в своей голове, а на заданный вопрос.
Ещё раз , напоследок вам. Мы не в суде, где вы будете нести чушь, абы не молчать. Цитируя меня, будьте готовы, что вам будут задавать вопросы по сути.
fler написав:дискуссии на этой ветке заканчиваю
А были дискуссии?? Я вам сколько раз говорил: "не надо здесь держать оппонентов за идиотов!" Есть что по сути - давайте обсуждать. А носить сюда и сравнивать %% от земельного участка с %% от толщины черенка лопаты, поднимая бровки домиком "Ой, черенок толще, чем участок!" - это в научном кругу своем.
Ромасик написав:1) здесь на вопросы отвечают ваксы, а задают вопросы неваксы по этой причине:
Ответ неправильный. Правильный будет:
Противники вакцинации задают вопрос, но ответ (в ссылках на доказательство) либо не читают, либо выискивают в нем только то, что, по их мнению, подтверждает их точку зрения, тут же задают новый вопрос, снова не читают ответ и так до бесконечности. Сторонники вакцинации задают вопрос, но вместо четкого ответа, получают либо увод в сторону, либо молчание.
Последним по времени на этой ветке доказательством этого служат
1. Ответ (увод в сторону вместо ответа) Igneus'а на вопрос Hotab'а. 2. Ответ Ромасик'а (чтение только заголовка, не открывание текста, где имеется прямой ответ) на пост yanyura.
Інфекційна хвороба є ендемічною (грец. en — «в»/«в межах» + demos — «люди») в популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах,
Ромасик написав:в дискуссиях, если человек выдвигает какую-то свою бредовую теорию, претендующую по его мнениию на закон (природы), то вопросы задают ему, а он доказывает, а не наоборот.
Все верно, когда ктото предлагает свой тезис, обязанность доказывания ложится на того, кто предлагает тезис. Соответственно ему задают вопросы, он отвечает, на основе чего люди делают вывод о состоятельности его тезиса.
ЛАД написав:Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским". То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё. Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем. "4жды уколотых" пока что крайне мало.
понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу. Там еще математика не пляшет в вашей статье. Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.
ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли? Есть шансы повторить. 2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии. В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни. 3. Это Вы о чём? 4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
1) бустер-эффект лишним не будет 2) Украина - не Израиль. 3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые 4) этим материалом по ушам ездят уже полгода
ЛАД написав:Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским". То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё. Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем. "4жды уколотых" пока что крайне мало.
понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу. Там еще математика не пляшет в вашей статье. Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.
1. Вы не видите разницу между тенденциозным обрезанием (особенно при отсутствии ссылок на источник) и не перепечатке информации? 2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени. 3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно. 4. Статья не моя. Моя только ссылка. Уже спрашивал - что там не пляшет? Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена. В отличие от Вас, я это всегда делаю.
ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли? Есть шансы повторить. 2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии. В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни. 3. Это Вы о чём? 4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
1) бустер-эффект лишним не будет 2) Украина - не Израиль. 3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые 4) этим материалом по ушам ездят уже полгода
1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие. Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.