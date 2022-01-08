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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4837483848394840

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 18
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
22%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
28%
5
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
17%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
22%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 01:34

budivelnik
Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами.
Видимо, поторопился.
Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке.
Появились. Начал читать в надежде...
Надежда угасла на первых же паре-тройке строк. :(
Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него.
Стоило ради этого приходить?
ті хто мають
а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)
б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне

1. Не смешно.
По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро.
2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.

може й опишу свою гіпотезу
а - звідки взявся короновірус
б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій
в - чому стратегія боротьби не вірна....

Проект термоядерного реактора не предложите?
Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию.
Но стоит быть немного скромнее.
ЛАД
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  #<1 ... 4837483848394840
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