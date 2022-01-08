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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4837483848394840 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 18 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 22% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 28% 5 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 17% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 22% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Нед 09 січ, 2022 01:34 budivelnik

Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами.

Видимо, поторопился.

Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке.

Появились. Начал читать в надежде...

Надежда угасла на первых же паре-тройке строк.

Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него.

Стоило ради этого приходить?

ті хто мають

а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)

б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне

1. Не смешно.

По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро.

2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.



може й опишу свою гіпотезу

а - звідки взявся короновірус

б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій

в - чому стратегія боротьби не вірна....

Проект термоядерного реактора не предложите?

Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию.

Но стоит быть немного скромнее. Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами.Видимо, поторопился.Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке.Появились. Начал читать в надежде...Надежда угасла на первых же паре-тройке строк.Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него.Стоило ради этого приходить?1. Не смешно.По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро.2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.Проект термоядерного реактора не предложите?Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию.Но стоит быть немного скромнее. ЛАД 2 Повідомлень: 21330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5029 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4837483848394840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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