Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами.
Видимо, поторопился.
Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке.
Появились. Начал читать в надежде...
Надежда угасла на первых же паре-тройке строк.
Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него.
Стоило ради этого приходить?
ті хто мають
а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)
б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне
1. Не смешно.
По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро.
2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.
може й опишу свою гіпотезу
а - звідки взявся короновірус
б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій
в - чому стратегія боротьби не вірна....
Проект термоядерного реактора не предложите?
Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию.
Но стоит быть немного скромнее.