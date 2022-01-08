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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4838483948404841>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 01:34

budivelnik
Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами.
Видимо, поторопился.
Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке.
Появились. Начал читать в надежде...
Надежда угасла на первых же паре-тройке строк. :(
Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него.
Стоило ради этого приходить?
ті хто мають
а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім)
б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне

1. Не смешно.
По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро.
2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.

може й опишу свою гіпотезу
а - звідки взявся короновірус
б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій
в - чому стратегія боротьби не вірна....

Проект термоядерного реактора не предложите?
Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию.
Но стоит быть немного скромнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:23

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?
Есть шансы повторить.
2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.
В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.
3. Это Вы о чём?
4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет
2) Украина - не Израиль.
3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые
4) этим материалом по ушам ездят уже полгода

прочитав як жидьі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:23

  flyman написав:я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?




flyman , из важного - у будівельника 7 нулей в годовых доходах, но просит поуговаривать, чтоб он вернулся. Из неважного - у Флер нет 7 нулей, но ушла из топика, так как интеллект ваксов не дотягивает до оного у докторов наук.
В остальном обычная рутина: Ромасик не завел женщину, потому что целыми днями "гоняет тряпками ваксов" тут. Вкладчику женщина и не надо, потому что он однолюб, а Машка Захарова уже занята.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:48

  Hotab написав:
  Igneus написав:Таким образом, если постановлением Кабмина № 246 медицинским работникам введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз,

Смотрите какая ситуация:
человеку говорят: "в 2021 году выросло общее количество смертей. На 120 тыс от нормы. Ни ковидной, ни суицидной, ни от голода, а общей. "

А человек отвечает : "это наверное смерти от дтп записывают в Ковид"

якиф вам реформ в медиціні ще не вистачає?

З.І.
Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:51

  Hotab написав:
  flyman написав:я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?




flyman , из важного - у будівельника 7 нулей в годовых доходах, но просит поуговаривать, чтоб он вернулся. Из неважного - у Флер нет 7 нулей, но ушла из топика, так как интеллект ваксов не дотягивает до оного у докторов наук.
В остальном обычная рутина: Ромасик не завел женщину, потому что целыми днями "гоняет тряпками ваксов" тут. Вкладчику женщина и не надо, потому что он однолюб, а Машка Захарова уже занята.

Зображення

не знаю ху із Машка Захарова... по поглядам на експерементальну жижу в них консенсус?


Політична діяльність
Як офіційний представник МЗС РФ, постійно висловлює ворожу щодо України позицію. Останнє обурення Захарової стосувалось створення настільної гри «УПА: відповідь нескореного народу»[17].
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:14

щоб не потрапити до пекла ‘ keep in good health and not die’

  vitaliian написав:
Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня.
1 – жінка 35 р., Тернопільський район;
2 – чоловік 74 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 63 р., Кременецький район;
4 – жінка 49 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 83 р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 58 р., Чортківський район.
молодые тоже умирают

на цій вибірці середнє 60+,
шукаю середню тривалість життя в Україні
https://suspilne.media/196214-snigopadi-ta-ozeledica-ukrainciv-poperedili-pro-pogirsenna-pogodi/

https://www.radiosvoboda.org/a/news-vooz-tryvalist-zhyttia-v-ukrayini/30611963.html

https://minfin.com.ua/blogs/shevchuk/25414/

https://www.slovoidilo.ua/2021/07/19/novyna/suspilstvo/nan-oczinyly-tryvalist-zhyttya-ukrayincziv-ostanni-30-rokiv

Тривалість життя українців не зросла за останні 30 років. Резерви зниження смертності, пов'язані з суспільством і державою, вже вичерпані...

Вона підкреслила, що різниці за 30 років немає, оскільки тривалість життя – дуже інерційний показник, і вже в 1960 році Україна була серед світових лідерів за ним.

Водночас Лібанова зазначає, що подальший прогрес вимагає індивідуальних дій, тобто масовий спорт і здоровий спосіб життя можуть позначитися на зростанні тривалості життя.

І ні слова про чудотворну жижу і бустер. Як так!?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Як так!?
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни натягивать на него, но поскольку люди мрут от старости, голода, холода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.

можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.

Мне фиолетово какая средняя температура по больнице, меня интересует безопасность моя и моих родных (поскольку я на это влияю) а на алкашей, которые умерли раньше 60 я не влияю. Поэтому средняя по больнице - полностью бессмысленная величина, которая интересует разве что пенсионный фонд (и то только отдел планирования).
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:20

від чого помирають 60-ти річні

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vid-choho-u-2020-mu-pomirali-60-richni-ukrajintsi.html

Від чого ж помирали українці старше за 60 років? Як і для всього населення, основною причиною кончин для них стали хвороби системи кровообігу, що зумовлювали понад половину всіх смертей. Друга за значущістю причина — онкологічні захворювання (майже кожна четверта смерть). А ось на третю позицію 2020 року впевнено увірвалася нова причина — коронавірусна хвороба. Досить велика частка смертей сталася через хвороби органів травлення (насамперед цирозу печінки) та з неприродних причин (травми, отруєння, нещасні випадки тощо). (Дані щодо розподілу смертей за причинами доступні за п’ятирічними групами.)

На відміну від розвинених країн Європи, в Україні спостерігається вища нерівність за очікуваною тривалістю життя між чоловіками й жінками. Ймовірність вижити чи померти після 60 років значно різниться залежно від того, якого кольору була стрічка на пакуночку з новонародженим під час виписки з пологового будинку: рожева чи блакитна (це якщо уявити, що шістдесят років тому хтось цим заморочувався!)

Розрахунки свідчать: із кожних 100 тисяч чоловіків до віку 61 рік доживають лише 68 988 українців (на селі ще менше — 66 428). Для жінок ситуація краща: зі 100 тисяч представниць прекрасної статі аналогічний шанс випадав 87 456 жителькам нашої країни (86 237 — у сільській місцевості). Відповідно, і ймовірність прожити довше життя після перетинання 60-річної межі різна. Т і, хто встиг відсвяткувати свій 60-літній ювілей і право нарешті отримати пенсію за віком, за умови збереження режиму смертності 2020 року, можуть прожити ще 20,34 року (якщо ти жінка!) і лише 14,68 року — якщо чоловік.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:І ні слова про чудотворну жижу і бустер. Як так!?

Возможно потому, что жижа не продлевает жизнь, как спорт и правильное питание. А даёт не сократить для больных.

  flyman написав:Від чого ж помирали українці старше за 60 років? Як і для всього населення, основною причиною кончин для них стали хвороби системи кровообігу, що зумовлювали понад половину всіх смертей. Друга за значущістю причина — онкологічні захворювання (майже кожна четверта смерть). А ось на третю позицію 2020 року впевнено увірвалася нова причина — коронавірусна хвороба

Не знаю, впечатлил ли тебя динамика, но в 2021 году второе место уже за Ковид.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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