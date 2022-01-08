Додано: Нед 09 січ, 2022 10:20

Від чого ж помирали українці старше за 60 років? Як і для всього населення, основною причиною кончин для них стали хвороби системи кровообігу, що зумовлювали понад половину всіх смертей. Друга за значущістю причина — онкологічні захворювання (майже кожна четверта смерть). А ось на третю позицію 2020 року впевнено увірвалася нова причина — коронавірусна хвороба. Досить велика частка смертей сталася через хвороби органів травлення (насамперед цирозу печінки) та з неприродних причин (травми, отруєння, нещасні випадки тощо). (Дані щодо розподілу смертей за причинами доступні за п’ятирічними групами.)На відміну від розвинених країн Європи, в Україні спостерігається вища нерівність за очікуваною тривалістю життя між чоловіками й жінками. Ймовірність вижити чи померти після 60 років значно різниться залежно від того, якого кольору була стрічка на пакуночку з новонародженим під час виписки з пологового будинку: рожева чи блакитна (це якщо уявити, що шістдесят років тому хтось цим заморочувався!)Розрахунки свідчать: із кожних 100 тисяч чоловіків до віку 61 рік доживають лише 68 988 українців (на селі ще менше — 66 428). Для жінок ситуація краща: зі 100 тисяч представниць прекрасної статі аналогічний шанс випадав 87 456 жителькам нашої країни (86 237 — у сільській місцевості). Відповідно, і ймовірність прожити довше життя після перетинання 60-річної межі різна. Т і, хто встиг відсвяткувати свій 60-літній ювілей і право нарешті отримати пенсію за віком, за умови збереження режиму смертності 2020 року, можуть прожити ще 20,34 року (якщо ти жінка!) і лише 14,68 року — якщо чоловік.