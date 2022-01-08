budivelnik Я тут уже 3 дня хвалю Вас по сравнению с нынешними антиваксами. Видимо, поторопился. Вы месяц (или сколько там, в общем, давно) не появлялись на ветке. Появились. Начал читать в надежде... Надежда угасла на первых же паре-тройке строк. Самое употребляемое слово в Вашем посте - "лайно" и производные от него. Стоило ради этого приходить?
ті хто мають а - успіхи в реальному житті ( в цьому році шість ноликів перетвориться в сім) б - внаслідок п а. - мають своє бачення( яке точно відмінне від бачення 70-80% тут присутніх)...але не факт що воно не вірне
1. Не смешно. По этой логике (п. а) Вы должны сидеть тихонько-тихонько - в мире сегодня миллионы людей по сравнению с которыми Вы нищий, т.к. Ваши "сім ноликів" в гривне, а у них в долларах и евро. 2. По этой же кривой логике учёных можно вообще не слушать - "внаслідок п а" - у них "ноликів" наверняка меньше, чем у многих других.
може й опишу свою гіпотезу а - звідки взявся короновірус б - чому кількість смертей стала величина і не залежить від вакцинацій в - чому стратегія боротьби не вірна....
Проект термоядерного реактора не предложите? Я уже предлагал выдвинуть Вас на Нобелевскую премию. Но стоит быть немного скромнее.
ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли? Есть шансы повторить. 2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии. В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни. 3. Это Вы о чём? 4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?
1) бустер-эффект лишним не будет 2) Украина - не Израиль. 3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые 4) этим материалом по ушам ездят уже полгода
flyman написав:я пропустив 40 сторінок, можна коротко тези, що нового?
flyman , из важного - у будівельника 7 нулей в годовых доходах, но просит поуговаривать, чтоб он вернулся. Из неважного - у Флер нет 7 нулей, но ушла из топика, так как интеллект ваксов не дотягивает до оного у докторов наук. В остальном обычная рутина: Ромасик не завел женщину, потому что целыми днями "гоняет тряпками ваксов" тут. Вкладчику женщина и не надо, потому что он однолюб, а Машка Захарова уже занята.
flyman написав:я пропустив 40 сторінок, можна коротко тези, що нового?
flyman , из важного - у будівельника 7 нулей в годовых доходах, но просит поуговаривать, чтоб он вернулся. Из неважного - у Флер нет 7 нулей, но ушла из топика, так как интеллект ваксов не дотягивает до оного у докторов наук. В остальном обычная рутина: Ромасик не завел женщину, потому что целыми днями "гоняет тряпками ваксов" тут. Вкладчику женщина и не надо, потому что он однолюб, а Машка Захарова уже занята.
не знаю ху із Машка Захарова... по поглядам на експерементальну жижу в них консенсус?
Політична діяльність Як офіційний представник МЗС РФ, постійно висловлює ворожу щодо України позицію. Останнє обурення Захарової стосувалось створення настільної гри «УПА: відповідь нескореного народу»[17].
Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня. 1 – жінка 35 р., Тернопільський район; 2 – чоловік 74 р., Тернопільський район; 3 – чоловік 63 р., Кременецький район; 4 – жінка 49 р., м. Тернопіль; 5 – жінка 83 р., м. Тернопіль; 6 – чоловік 58 р., Чортківський район.
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни натягивать на него, но поскольку люди мрут от старости, голода, холода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.
можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.
Мне фиолетово какая средняя температура по больнице, меня интересует безопасность моя и моих родных (поскольку я на это влияю) а на алкашей, которые умерли раньше 60 я не влияю. Поэтому средняя по больнице - полностью бессмысленная величина, которая интересует разве что пенсионный фонд (и то только отдел планирования).
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 3 разів.
Від чого ж помирали українці старше за 60 років? Як і для всього населення, основною причиною кончин для них стали хвороби системи кровообігу, що зумовлювали понад половину всіх смертей. Друга за значущістю причина — онкологічні захворювання (майже кожна четверта смерть). А ось на третю позицію 2020 року впевнено увірвалася нова причина — коронавірусна хвороба. Досить велика частка смертей сталася через хвороби органів травлення (насамперед цирозу печінки) та з неприродних причин (травми, отруєння, нещасні випадки тощо). (Дані щодо розподілу смертей за причинами доступні за п’ятирічними групами.)
На відміну від розвинених країн Європи, в Україні спостерігається вища нерівність за очікуваною тривалістю життя між чоловіками й жінками. Ймовірність вижити чи померти після 60 років значно різниться залежно від того, якого кольору була стрічка на пакуночку з новонародженим під час виписки з пологового будинку: рожева чи блакитна (це якщо уявити, що шістдесят років тому хтось цим заморочувався!)
Розрахунки свідчать: із кожних 100 тисяч чоловіків до віку 61 рік доживають лише 68 988 українців (на селі ще менше — 66 428). Для жінок ситуація краща: зі 100 тисяч представниць прекрасної статі аналогічний шанс випадав 87 456 жителькам нашої країни (86 237 — у сільській місцевості). Відповідно, і ймовірність прожити довше життя після перетинання 60-річної межі різна. Т і, хто встиг відсвяткувати свій 60-літній ювілей і право нарешті отримати пенсію за віком, за умови збереження режиму смертності 2020 року, можуть прожити ще 20,34 року (якщо ти жінка!) і лише 14,68 року — якщо чоловік.
flyman написав:І ні слова про чудотворну жижу і бустер. Як так!?
Возможно потому, что жижа не продлевает жизнь, как спорт и правильное питание. А даёт не сократить для больных.
flyman написав:Від чого ж помирали українці старше за 60 років? Як і для всього населення, основною причиною кончин для них стали хвороби системи кровообігу, що зумовлювали понад половину всіх смертей. Друга за значущістю причина — онкологічні захворювання (майже кожна четверта смерть). А ось на третю позицію 2020 року впевнено увірвалася нова причина — коронавірусна хвороба
Не знаю, впечатлил ли тебя динамика, но в 2021 году второе место уже за Ковид.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.