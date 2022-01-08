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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:23
vitaliian написав: flyman написав:
Як так!?
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.
можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.
в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:
- Будет ли третья мировая война?
- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется...
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:26
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Як так!?
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.
можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.
в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:
- Будет ли третья мировая война?
- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется...
можете это рассказать родственникам умерших от ковида, может их это утешит. Когда из каждого утюга вопят "Путин нападет" или " делай вакцинацию" это ещё не борьба. Борьба начинается когда падает сатурация, надо тяжёлых пациентов показывать а не рвачей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 09 січ, 2022 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:29
flyman написав:
що є тільки один "смертельний ковід", і
Не, не один. 120 тысяч
неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:35
Hotab написав: flyman написав:
що є тільки один "смертельний ковід", і
Не, не один. 120 тысяч
неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко.
прочитай один із попередніх постів
Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи
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Додано: Нед 09 січ, 2022 10:40
ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав:
Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским"
.
То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.
Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.
"4жды уколотых" пока что крайне мало.
понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.
Там еще математика не пляшет в вашей статье.
Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.
1. Вы не видите разницу между тенденциозным обрезанием
(особенно при отсутствии ссылок на источник) и не перепечатке
информации?
2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.
3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.
4. Статья не моя. Моя только ссылка.
Уже спрашивал - что там не пляшет?
Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.
В отличие от Вас, я это всегда делаю.
1-2. Да, вас слишком много. Можно скинуть ссылку на статью и 2 строчки своих комментов.
3 ну это понятно. Только если пол статьи это чушь собачья даже по ашему мнению, а пол якобы достоверной информации, то... я бы усомнился во всей статье.
4 Математика не пляшет, Карл, математика.
ЛАД написав:
Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:
0-4 года: 2% (3900);
5-11 лет: 13% (25 тысяч);
12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);
16-18 лет: 8% (15 тысяч);
19-39 лет: 31% (60 тысяч);
40-59 лет: 22% (43 тысячи);
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Ромасик
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