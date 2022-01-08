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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48394840484148424843>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:23

  vitaliian написав:
  flyman написав:Як так!?
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.

можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.

в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:
- Будет ли третья мировая война?
- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:26

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Як так!?
если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.

можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.

в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:
- Будет ли третья мировая война?
- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется...
можете это рассказать родственникам умерших от ковида, может их это утешит. Когда из каждого утюга вопят "Путин нападет" или " делай вакцинацию" это ещё не борьба. Борьба начинается когда падает сатурация, надо тяжёлых пациентов показывать а не рвачей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:що є тільки один "смертельний ковід", і

Не, не один. 120 тысяч
неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:35

  Hotab написав:
  flyman написав:що є тільки один "смертельний ковід", і

Не, не один. 120 тысяч
неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко.

прочитай один із попередніх постів

Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:40

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".
То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.
Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.
"4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.
Там еще математика не пляшет в вашей статье.
Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.

1. Вы не видите разницу между тенденциозным обрезанием (особенно при отсутствии ссылок на источник) и не перепечатке информации?
2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.
3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.
4. Статья не моя. Моя только ссылка.
Уже спрашивал - что там не пляшет?
Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.
В отличие от Вас, я это всегда делаю.

1-2. Да, вас слишком много. Можно скинуть ссылку на статью и 2 строчки своих комментов.
3 ну это понятно. Только если пол статьи это чушь собачья даже по ашему мнению, а пол якобы достоверной информации, то... я бы усомнился во всей статье.
4 Математика не пляшет, Карл, математика.
  ЛАД написав:Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:

0-4 года: 2% (3900);

5-11 лет: 13% (25 тысяч);

12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);

16-18 лет: 8% (15 тысяч);

19-39 лет: 31% (60 тысяч);

40-59 лет: 22% (43 тысячи);
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:44

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?
Есть шансы повторить.
2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.
В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.
3. Это Вы о чём?
4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет
2) Украина - не Израиль.
3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые
4) этим материалом по ушам ездят уже полгода

1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие.
Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.

П.4 подтвердить можете?
В статье по ссылке roberto dark есть ссылка на первоисточник - научную статью - https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-03184-8. Смотрим там дату публикации -
Опубликовано: 30 декабря 2021 г.

Прошло не полгода, а всего 10 дней.

1-2-3 - ваше имхо
4 - я даже хлам этот искать не буду. Его стм стаскивала и пыталась тролить еще с конца лета. И ИгА что-то о потенции нес.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:48

  flyman написав:Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи



Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:50

  flyman написав:я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?

В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.
В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?
Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.
Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.
ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть подозрнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".
В Европке и США пока ничего хорошего.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 09 січ, 2022 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:54

  flyman написав:не знаю ху із Машка Захарова... по поглядам на експерементальну жижу в них консенсус?

чтобы знать Машку, нужно жить в РФии как Хотаб
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:54

Жодних "за", щоб народжувати

  Hotab написав:
  flyman написав:Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи



Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал.

можливо і так, але на мою думку, в демографії фокус не на тому
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59656166

зараз ми знову скочуємося в демографічну яму, яка була наприкінці 1990-х - на початку 2000-х"

Офіційні цифри вражають. Якщо у 1991 році дітей народилося понад 630 тисяч, то в 2020-му - лише 293 тисячі. Це менше, ніж будь-коли за часів незалежності.

Станом на січень 2021 року, малюки віком 1-3 роки - одна з найменш численних груп населення. Менше людей лише в категорії 70+.

Водночас темпи смертності не спадають. Щороку в країні помирає близько 600 тисяч людей. Тобто лише торік різниця між померлими та народженими склала понад 323 тисячі - це приблизно дорівнює одному не дуже великому обласному центру, на кшталт Полтави чи Вінниці.

Рівень народжуваності в Україні - найнижчий в Європі, наводить дані Інститут демографії та соціальних досліджень (ІДСД). На одну жінку в Україні припадає в середньому 1,2 дитини, в країнах ЄС цей показник складає 1,56.
flyman
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