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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 48394840484148424843> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Нед 09 січ, 2022 10:23 vitaliian написав: flyman написав: Як так!? Як так!? если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.



можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь. если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.

в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:

- Будет ли третья мировая война?

- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется... в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:- Будет ли третья мировая война?- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется... flyman

Повідомлень: 27587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1365 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:26 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: Як так!? Як так!? если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.



можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь. если бы 80% всех смертей было бы ковидных можно было бы среднюю продолжительность жизни так вычислять, поскольку люди могут от старости, голода, алкоголя, ДТП, сердечно сосудистых, онкологии то ковидные смерти мало влияют на общую статистику.можно сделать "логичный" вывод что тогда никакого смертельного ковида вообще нет, но я воздержусь.

в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:

- Будет ли третья мировая война?

- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется... в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті про 3ю світову війну:- Будет ли третья мировая война?- Нет; будет такая борьба за мир, что во всем мире камня на камне не останется... можете это рассказать родственникам умерших от ковида, может их это утешит. Когда из каждого утюга вопят "Путин нападет" или " делай вакцинацию" это ещё не борьба. Борьба начинается когда падает сатурация, надо тяжёлых пациентов показывать а не рвачей. можете это рассказать родственникам умерших от ковида, может их это утешит. Когда из каждого утюга вопят "Путин нападет" или " делай вакцинацию" это ещё не борьба. Борьба начинается когда падает сатурация, надо тяжёлых пациентов показывать а не рвачей. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 10:29, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 10203 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1789 раз. Подякували: 2560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: що є тільки один "смертельний ковід", і що є тільки один "смертельний ковід", і

Не, не один. 120 тысяч

неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко. Не, не один. 120 тысячнеофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко. Hotab

Повідомлень: 6444 З нами з: 15.02.09 Подякував: 412 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:35 Hotab написав: flyman написав: що є тільки один "смертельний ковід", і що є тільки один "смертельний ковід", і

Не, не один. 120 тысяч

неофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко. Не, не один. 120 тысячнеофициальных, при 80+ тыс официальных (в 2021 году). И твердое второе место, опередив онко.

прочитай один із попередніх постів



Зато після того коли вимруть "чахлики",

в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи прочитай один із попередніх постів flyman

Повідомлень: 27587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1365 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:40 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: Видел это сообщение, не стал приводить именно из-за непонятности с "уханьским".

То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.

Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем.

"4жды уколотых" пока что крайне мало. Видел это сообщение,То ли имеются ввиду все активные случаи независимо от штамма (скорее всего), то ли что-то ещё.Если все, то это только подтверждает слабую вакцин эффективность против омикрона + падение иммунитета со временем."4жды уколотых" пока что крайне мало.

понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.

Там еще математика не пляшет в вашей статье.

Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал. понятно, что не стали. Вы же не антиваксы, вы не обрезаете лишнюю инфу.Там еще математика не пляшет в вашей статье.Но почему-то уважаемый модер пруфы не потребовал.

1. Вы не видите разницу между тенденциозным обрезанием (особенно при отсутствии ссылок на источник) и не перепечатке информации?

2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.

3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.

4. Статья не моя. Моя только ссылка.

Уже спрашивал - что там не пляшет?

Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.

В отличие от Вас, я это всегда делаю. 1. Вы не видите разницу между тенденциозным(особенно при отсутствии ссылок на источник) иинформации?2. Мне тут ставили в вину, что меня на ветке слишком много. Если я буду тащить сюда всё, что вижу, то, во-первых, форум превратится в мусорную яму, в которой ничего невозможно будет найти, во-вторых, я тут заполню каждый лень бог знает сколько страниц, которые ни один нормальный человек не сможет прочитать и не будет читать (времени жалко), в-третьих, потребует от меня слишком больших затрат времени.3. Я сюда выношу то, что мне представляется интересным. И не публикую сообщения, которые представляются слишком сомнительными или информация подана невразумительно.4. Статья не моя. Моя только ссылка.Уже спрашивал - что там не пляшет?Какие пруфы Вам нужны? Ссылка на источник цитаты у меня приведена.В отличие от Вас, я это всегда делаю.

1-2. Да, вас слишком много. Можно скинуть ссылку на статью и 2 строчки своих комментов.

3 ну это понятно. Только если пол статьи это чушь собачья даже по ашему мнению, а пол якобы достоверной информации, то... я бы усомнился во всей статье.

4 Математика не пляшет, Карл, математика.

ЛАД написав: Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:



0-4 года: 2% (3900);



5-11 лет: 13% (25 тысяч);



12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);



16-18 лет: 8% (15 тысяч);



19-39 лет: 31% (60 тысяч);



40-59 лет: 22% (43 тысячи);

Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:0-4 года: 2% (3900);5-11 лет: 13% (25 тысяч);12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);16-18 лет: 8% (15 тысяч);19-39 лет: 31% (60 тысяч);40-59 лет: 22% (43 тысячи); 1-2. Да, вас слишком много. Можно скинуть ссылку на статью и 2 строчки своих комментов.3 ну это понятно. Только если пол статьи это чушь собачья даже по ашему мнению, а пол якобы достоверной информации, то... я бы усомнился во всей статье.4 Математика не пляшет, Карл, математика. Ромасик

Повідомлень: 3956 З нами з: 30.03.15 Подякував: 973 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:44 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?

Есть шансы повторить.

2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.

В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.

3. Это Вы о чём?

4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий? 1. "Они" это кто? Это Вы о себе, что ли?Есть шансы повторить.2. "Спокойная Украина" отличается от "эпидемического Израиля" только отношением к эпидемии.В Израиле десяток смертей в сутки - повод для тревоги, а в Украине 200 в сутки мелочи жизни.3. Это Вы о чём?4. Не берусь судить о достоверности и точности результатов, но в чём Вы увидели "баян", да ещё и дикий?

1) бустер-эффект лишним не будет

2) Украина - не Израиль.

3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые

4) этим материалом по ушам ездят уже полгода 1) бустер-эффект лишним не будет2) Украина - не Израиль.3) о том, что ваксы тоже болеют, тем более 4жды наколотые4) этим материалом по ушам ездят уже полгода

1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие.

Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.



П.4 подтвердить можете?

В статье по ссылке roberto dark есть ссылка на первоисточник - научную статью - https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-03184-8 . Смотрим там дату публикации - Опубликовано: 30 декабря 2021 г.

Прошло не полгода, а всего 10 дней. 1), 2), 3) - не ответы, а, простите, словоблудие.Или ответы на какие-то Ваши собственные мысли, о которых мы не знаем, но никак не на мои вопросы.П.4 подтвердить можете?В статье по ссылкеесть ссылка на первоисточник - научную статью -. Смотрим там дату публикации -Прошло не полгода, а всего 10 дней.

1-2-3 - ваше имхо

4 - я даже хлам этот искать не буду. Его стм стаскивала и пыталась тролить еще с конца лета. И ИгА что-то о потенции нес. 1-2-3 - ваше имхо4 - я даже хлам этот искать не буду. Его стм стаскивала и пыталась тролить еще с конца лета. И ИгА что-то о потенции нес. Ромасик

Повідомлень: 3956 З нами з: 30.03.15 Подякував: 973 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:48 flyman написав: Зато після того коли вимруть "чахлики",

в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи Зато після того коли вимруть "чахлики",в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи





Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал. Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал. Hotab

Повідомлень: 6444 З нами з: 15.02.09 Подякував: 412 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:50 flyman написав: я пропустив 40 сторінок,

можна коротко тези, що нового? я пропустив 40 сторінок,можна коротко тези, що нового?

В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.

В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?

Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.

Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.

ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть подозрнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".

В Европке и США пока ничего хорошего. В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть подозрнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".В Европке и США пока ничего хорошего. Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 09 січ, 2022 11:01, всього редагувалось 2 разів. Ромасик

Повідомлень: 3956 З нами з: 30.03.15 Подякував: 973 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:54 flyman написав: не знаю ху із Машка Захарова... по поглядам на експерементальну жижу в них консенсус? не знаю ху із Машка Захарова... по поглядам на експерементальну жижу в них консенсус?

чтобы знать Машку, нужно жить в РФии как Хотаб чтобы знать Машку, нужно жить в РФии как Хотаб Ромасик

Повідомлень: 3956 З нами з: 30.03.15 Подякував: 973 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 10:54 Жодних "за", щоб народжувати Hotab написав: flyman написав: Зато після того коли вимруть "чахлики",

в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи Зато після того коли вимруть "чахлики",в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи





Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал. Тут ньюанс. Некоторое количество переболевших и ввживших станут чахлыками. Потому что это таки не "Вовк", съевший сдающих, а сильные сбежали. Вовк ещё и сильных покусал.

можливо і так, але на мою думку, в демографії фокус не на тому

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59656166



зараз ми знову скочуємося в демографічну яму, яка була наприкінці 1990-х - на початку 2000-х"



Офіційні цифри вражають. Якщо у 1991 році дітей народилося понад 630 тисяч, то в 2020-му - лише 293 тисячі. Це менше, ніж будь-коли за часів незалежності.



Станом на січень 2021 року, малюки віком 1-3 роки - одна з найменш численних груп населення. Менше людей лише в категорії 70+.



Водночас темпи смертності не спадають. Щороку в країні помирає близько 600 тисяч людей. Тобто лише торік різниця між померлими та народженими склала понад 323 тисячі - це приблизно дорівнює одному не дуже великому обласному центру, на кшталт Полтави чи Вінниці.



Рівень народжуваності в Україні - найнижчий в Європі, наводить дані Інститут демографії та соціальних досліджень (ІДСД). На одну жінку в Україні припадає в середньому 1,2 дитини, в країнах ЄС цей показник складає 1,56. можливо і так, але на мою думку, в демографії фокус не на томузараз ми знову скочуємося в демографічну яму, яка була наприкінці 1990-х - на початку 2000-х"Офіційні цифри вражають. Якщо у 1991 році дітей народилося понад 630 тисяч, то в 2020-му - лише 293 тисячі. Це менше, ніж будь-коли за часів незалежності.Станом на січень 2021 року, малюки віком 1-3 роки - одна з найменш численних груп населення. Менше людей лише в категорії 70+.Водночас темпи смертності не спадають. Щороку в країні помирає близько 600 тисяч людей. Тобто лише торік різниця між померлими та народженими склала понад 323 тисячі - це приблизно дорівнює одному не дуже великому обласному центру, на кшталт Полтави чи Вінниці.Рівень народжуваності в Україні - найнижчий в Європі, наводить дані Інститут демографії та соціальних досліджень (ІДСД). На одну жінку в Україні припадає в середньому 1,2 дитини, в країнах ЄС цей показник складає 1,56. flyman

Повідомлень: 27587 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1365 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 48394840484148424843> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17172742

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19