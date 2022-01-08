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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4840484148424843>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
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Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:57

  Ромасик написав:
  flyman написав:я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?

В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.
В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?
Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что просто всем нужно просто переболеть.
Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.
ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть сомнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".
В Европке и США пока ничего хорошего.

ще Фейслесс зробив камінгаут в ряди латентних антиваків, і теж чекатиме закінчення гарантії на пройдену чіпізацію
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:57

  flyman написав:в мене складається враження, що є тільки один "смертельний ковід", і з ним борються не на життя а на смерть, це як в анекдоті

ну як борються... бюджет по крайней мере осваивают.
  vitaliian написав: можете это рассказать родственникам умерших от ковида, может их это утешит.
вот-вот, они подтвердят
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 09 січ, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Щороку в країні помирає близько 600 тисяч людей

В 2021 - 700+т
Рожали и до этого с каждым годом все меньше. Но Ковид тоже, имхо, повлиял. Кому интересно во время беременности перенести Ковид и потом стрематься.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:теж чекатиме закінчення гарантії на пройдену чіпізацію

С появлением омикрона я вообще почти перестал читать что-либо о Ковид. Если ничего забористее не появится, против омика ширяться и правда не особо есть смысл. Или это именно его летальность ниже, или против ваксов омик слаб на именно госпитализацию и смерть.
Так что...

Но я понимаю, что у антиваков забрали любимую шутейку: теперь вы будете лить в себя ведрами до смерти. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:03

  Ромасик написав:
  flyman написав:я пропустив 40 сторінок,
можна коротко тези, що нового?

В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.
В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?
Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.
Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.
ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть подозрнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".
В Европке и США пока ничего хорошего.

Уже вроде решили, что "show must go on"
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:11

  flyman написав:Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи


не всі крепиши зможуть насолоджуватись життям як раніше, з діабетом не дуже то забалуєш

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ful ... /dmrr.3508

Emerging evidence indicates a bi-directional relationship between SARS-CoV-2 and diabetes. The possibility exists that SARS-CoV-2 could induce diabetes, but it is not yet clear whether this might be a fulminant-type diabetes, autoimmune diabetes, or a new-onset transient hyperglycaemia.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:13

  IgA написав:
  flyman написав:Зато після того коли вимруть "чахлики",
в наступні роки, коли залишаться "крепиши", а уколізація буде більше 50% будуть трубити з кожної праски про перемогу чудодійної жижи


не всі крепиши зможуть насолоджуватись життям як раніше, з діабетом не дуже то забалуєш

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ful ... /dmrr.3508

Emerging evidence indicates a bi-directional relationship between SARS-CoV-2 and diabetes. The possibility exists that SARS-CoV-2 could induce diabetes, but it is not yet clear whether this might be a fulminant-type diabetes, autoimmune diabetes, or a new-onset transient hyperglycaemia.

вроді ж пережили три хвилі,
вовк-ковід цього разу вже мав би дозабрати все що понадкушував попереднього разу,
а беззубому омікрону лишилося тільки кістки пооблизувати скроплені експерементальною жижою
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:21

  Ромасик написав:В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.
В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?
Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.


Ромасик конечно же осведомлён в том, что происходит в Израиле даже лучше чем в Украине. А уж тем более про четвертую вакцинацию ( которую у нас разрешили буквально недавно, после исследования в больнице «Шиба»), он знает даже больше чем сами израильские врачи, её проводившие.

P.S. Между прочим это исследование проводилось в очень короткий период (сообщение о проведении исследования появилось 14 декабря) и всего на двух сотнях добровольцев. А уже 4 января премьер-министр Беннет торжественно объявил, что четвертая прививка «очень эффективна, так как повышает количество антител в 5 раз». Хотя очевидно, что долговременность этого результата пока не доказана. Обычно в подобных исследованиях задействованы тысячи волонтеров, за которыми наблюдают месяцами.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:28

Маразм вакцинаторов достиг своего апогея!

Австралия выдворила первую ракетку мира Джоковича из-за вакцины

Власти Австралии лишили визы первую ракетку мира Новака Джоковича. У сербского теннисиста не оказалось прививки от COVID-19, а причины для его медотвода пограничникам показались неубедительными. В итоге прилетевший в Австралию для участия в открытом чемпионате страны знаменитый теннисист был изолирован на время разбирательства, а потом был отправлен в отель для ожидания рейса домой.


Из других источников добавляют, что
1. у него был негативный тест
2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборот

Я считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!" :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:вовк-ковід цього разу вже мав би дозабрати все що понадкушував попереднього разу,

Я думаю он ещё даже не всех куснул. А уж доедать надкушенных ему точно рано.
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