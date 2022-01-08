Ромасик написав:

flyman написав: я пропустив 40 сторінок,

можна коротко тези, що нового? я пропустив 40 сторінок,можна коротко тези, що нового?

В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает.В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет?Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что просто всем нужно просто переболеть.Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили.ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть сомнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации".В Европке и США пока ничего хорошего.