flyman написав:я пропустив 40 сторінок, можна коротко тези, що нового?
В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает. В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет? Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что просто всем нужно просто переболеть. Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили. ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть сомнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации". В Европке и США пока ничего хорошего.
ще Фейслесс зробив камінгаут в ряди латентних антиваків, і теж чекатиме закінчення гарантії на пройдену чіпізацію
flyman написав:теж чекатиме закінчення гарантії на пройдену чіпізацію
С появлением омикрона я вообще почти перестал читать что-либо о Ковид. Если ничего забористее не появится, против омика ширяться и правда не особо есть смысл. Или это именно его летальность ниже, или против ваксов омик слаб на именно госпитализацию и смерть. Так что...
Но я понимаю, что у антиваков забрали любимую шутейку: теперь вы будете лить в себя ведрами до смерти.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:я пропустив 40 сторінок, можна коротко тези, що нового?
В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает. В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет? Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть. Хотаб, Безликий и витальен обсуждали что им делать, когда закончится их "гарантийный срок", но вроде так и не решили. ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус. Есть подозрнения, что это бред, даже у него самого. Если нет - то это полный зашквар их "вакцинации". В Европке и США пока ничего хорошего.
Emerging evidence indicates a bi-directional relationship between SARS-CoV-2 and diabetes. The possibility exists that SARS-CoV-2 could induce diabetes, but it is not yet clear whether this might be a fulminant-type diabetes, autoimmune diabetes, or a new-onset transient hyperglycaemia.
Emerging evidence indicates a bi-directional relationship between SARS-CoV-2 and diabetes. The possibility exists that SARS-CoV-2 could induce diabetes, but it is not yet clear whether this might be a fulminant-type diabetes, autoimmune diabetes, or a new-onset transient hyperglycaemia.
вроді ж пережили три хвилі, вовк-ковід цього разу вже мав би дозабрати все що понадкушував попереднього разу, а беззубому омікрону лишилося тільки кістки пооблизувати скроплені експерементальною жижою
Ромасик написав:В Израиле чего-то 4 вспышка, я сам не разбирался чего. Уходил в бан - было все нормально, вернулся - там подгорает. В Израиле сказали, что 4 укол слишком опасен, поэтому колоть не будут. Не ответили только что дальше, когда "гарантийный срок" пройдет? Возможно, ответ кроется в этом тезисе: в Израиле заявили, что всем нужно просто переболеть.
Ромасик конечно же осведомлён в том, что происходит в Израиле даже лучше чем в Украине. А уж тем более про четвертую вакцинацию ( которую у нас разрешили буквально недавно, после исследования в больнице «Шиба»), он знает даже больше чем сами израильские врачи, её проводившие.
P.S. Между прочим это исследование проводилось в очень короткий период (сообщение о проведении исследования появилось 14 декабря) и всего на двух сотнях добровольцев. А уже 4 января премьер-министр Беннет торжественно объявил, что четвертая прививка «очень эффективна, так как повышает количество антител в 5 раз». Хотя очевидно, что долговременность этого результата пока не доказана. Обычно в подобных исследованиях задействованы тысячи волонтеров, за которыми наблюдают месяцами.
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Австралия выдворила первую ракетку мира Джоковича из-за вакцины
Власти Австралии лишили визы первую ракетку мира Новака Джоковича. У сербского теннисиста не оказалось прививки от COVID-19, а причины для его медотвода пограничникам показались неубедительными. В итоге прилетевший в Австралию для участия в открытом чемпионате страны знаменитый теннисист был изолирован на время разбирательства, а потом был отправлен в отель для ожидания рейса домой.
Из других источников добавляют, что 1. у него был негативный тест 2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборот
Я считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!"