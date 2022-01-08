Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4840484148424843 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Нед 09 січ, 2022 11:59

Навіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама?

Хтось мені пояснить - чому адміністрація не банить людину,яка

а - заявила що мене треба на огляд до психіатора

б - заявила що я напрошуюсь

в - заявила що я прибіжу через місяць



І навіть після того як пройшов місяць+3 дні,цей самий персонаж прямо бреше заявляючи що все як він передбачав





Ще один ,навіть не прочитавши мої теорії - заявляє що мені треба йти за Нобелівкою..трьохбуквенного хтось на цих сторінках чи в Нобелівському комітеті уповноважував це робити?



Тому

1 На рахунок статків

Думка людини яка заробила 10 000 000 - однозначно цікавіша від думки пенсіонера при умові

2 Якщо цей пенсіонер не світило у питанні яке обговорюється



Тут є світила епідеміології?

світила статистики?

світила не стандартних рішень?

Навіть Істрєбін - покинув ці гілки

Хтось задумувався чому?

А відповідь на поверхні..

Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забанене

Значить воно і є керівництвом цих сторінок.

А тупий не може терпіти розумних

Хам - толерантних

От і виходить

На сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає... Хтось може мені пояснитиНавіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама?Хтось мені пояснить - чому адміністрація не банить людину,якаа - заявила що мене треба на огляд до психіатораб - заявила що я напрошуюсьв - заявила що я прибіжу через місяцьІ навіть після того як пройшов місяць+3 дні,цей самий персонаж прямо бреше заявляючи що все як він передбачавЩе один ,навіть не прочитавши мої теорії - заявляє що мені треба йти за Нобелівкою..трьохбуквенного хтось на цих сторінках чи в Нобелівському комітеті уповноважував це робити?Тому1 На рахунок статківДумка людини яка заробила 10 000 000 - однозначно цікавіша від думки пенсіонера при умові2 Якщо цей пенсіонер не світило у питанні яке обговорюєтьсяТут є світила епідеміології?світила статистики?світила не стандартних рішень?Навіть Істрєбін - покинув ці гілкиХтось задумувався чому?А відповідь на поверхні..Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забаненеЗначить воно і є керівництвом цих сторінок.А тупий не може терпіти розумнихХам - толерантнихОт і виходитьНа сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає... budivelnik

Повідомлень: 25350 З нами з: 15.01.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 12:04 Вкладчик1234 написав: Маразм вакцинаторов достиг своего апогея!



Австралия выдворила первую ракетку мира Джоковича из-за вакцины



Власти Австралии лишили визы первую ракетку мира Новака Джоковича. У сербского теннисиста не оказалось прививки от COVID-19, а причины для его медотвода пограничникам показались неубедительными. В итоге прилетевший в Австралию для участия в открытом чемпионате страны знаменитый теннисист был изолирован на время разбирательства, а потом был отправлен в отель для ожидания рейса домой.



Из других источников добавляют, что

1. у него был негативный тест

2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборот



Я считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!" Из других источников добавляют, что1. у него был негативный тест2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборотЯ считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!"



Почему ему должны были делать исключение, если таковы правила в стране? Почему ему должны были делать исключение, если таковы правила в стране? Кучинелли

Повідомлень: 979 З нами з: 30.11.17 Подякував: 149 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4840484148424843 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 790 , 791 , 792

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17172846

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19