RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4840484148424843

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:59

Хтось може мені пояснити
Навіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама?Зображення
Хтось мені пояснить - чому адміністрація не банить людину,яка
а - заявила що мене треба на огляд до психіатора
б - заявила що я напрошуюсь
в - заявила що я прибіжу через місяць
Зображення
І навіть після того як пройшов місяць+3 дні,цей самий персонаж прямо бреше заявляючи що все як він передбачав
Зображення

Ще один ,навіть не прочитавши мої теорії - заявляє що мені треба йти за Нобелівкою..трьохбуквенного хтось на цих сторінках чи в Нобелівському комітеті уповноважував це робити?

Тому
1 На рахунок статків
Думка людини яка заробила 10 000 000 - однозначно цікавіша від думки пенсіонера при умові
2 Якщо цей пенсіонер не світило у питанні яке обговорюється

Тут є світила епідеміології?
світила статистики?
світила не стандартних рішень?
Навіть Істрєбін - покинув ці гілки
Хтось задумувався чому?
А відповідь на поверхні..
Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забанене
Значить воно і є керівництвом цих сторінок.
А тупий не може терпіти розумних
Хам - толерантних
От і виходить
На сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25350
З нами з: 15.01.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 12:04

  Вкладчик1234 написав:
Маразм вакцинаторов достиг своего апогея!

Австралия выдворила первую ракетку мира Джоковича из-за вакцины

Власти Австралии лишили визы первую ракетку мира Новака Джоковича. У сербского теннисиста не оказалось прививки от COVID-19, а причины для его медотвода пограничникам показались неубедительными. В итоге прилетевший в Австралию для участия в открытом чемпионате страны знаменитый теннисист был изолирован на время разбирательства, а потом был отправлен в отель для ожидания рейса домой.


Из других источников добавляют, что
1. у него был негативный тест
2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборот

Я считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!" :)


Почему ему должны были делать исключение, если таковы правила в стране?
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 979
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4840484148424843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17172855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (265)
09.01.2022 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.