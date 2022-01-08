Навіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама?
Хтось мені пояснить - чому адміністрація не банить людину,яка
а - заявила що мене треба на огляд до психіатора
б - заявила що я напрошуюсь
в - заявила що я прибіжу через місяць
І навіть після того як пройшов місяць+3 дні,цей самий персонаж прямо бреше заявляючи що все як він передбачав
Ще один ,навіть не прочитавши мої теорії - заявляє що мені треба йти за Нобелівкою..трьохбуквенного хтось на цих сторінках чи в Нобелівському комітеті уповноважував це робити?
Тому
1 На рахунок статків
Думка людини яка заробила 10 000 000 - однозначно цікавіша від думки пенсіонера при умові
2 Якщо цей пенсіонер не світило у питанні яке обговорюється
Тут є світила епідеміології?
світила статистики?
світила не стандартних рішень?
Навіть Істрєбін - покинув ці гілки
Хтось задумувався чому?
А відповідь на поверхні..
Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забанене
Значить воно і є керівництвом цих сторінок.
А тупий не може терпіти розумних
Хам - толерантних
От і виходить
На сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає...