Додано: Нед 09 січ, 2022 12:28

budivelnik написав: Хтось може мені пояснити

Навіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама? Хтось може мені пояснитиНавіщо мені. людині яка чогось досягла в реальному житті отримувати запрошення чи дозволи від хама?

budivelnik написав: Навіть Істрєбін - покинув ці гілки

Хтось задумувався чому? Навіть Істрєбін - покинув ці гілкиХтось задумувався чому?

budivelnik написав: чому адміністрація не банить людину,яка

а - заявила що мене треба на огляд до психіатора чому адміністрація не банить людину,якаа - заявила що мене треба на огляд до психіатора

budivelnik написав: в - заявила що я прибіжу через місяць в - заявила що я прибіжу через місяць

budivelnik написав: Значить воно і є керівництвом цих сторінок Значить воно і є керівництвом цих сторінок

budivelnik написав: так гарно виглядає... так гарно виглядає...

Краше ви нам поясніть: ви хочете сюди в дискусію? То навіщо ходите навколо і ждете запрошень?Ви не хочете сюди? То чому ходите тут кругами і заглядаєте "я тут. Позовете?"Не стійте в дверях, приходьте, кажіть, що там у вас.Може тому що антивакси його навіть зараз, через рік як його нема, називають "Істерін" , і він втомився перед свинями бісер розсипати?Це корисно не тільки лише всім. На всіх профоглядах це роблять. Це вас принижує? Може вам є що від "психіатОра" ховати?Так "приповзу", чи "прибіжу"? В показах путаєтесь. Ви ж і прийшли через місяць. Що не так сказано?Якщо я керівництво цих сторінок, то може ви тоді з вашими "7 нулів" будете у мене водієм? Яка вам різниця, хто тут хазяїн. Спілкуйтесь нормально, без "невіглас", "дурень", "голодний пенсіонер" і вам взагалі буде все рівно, хто тут з булавою.Спасибо, мне приятно.З.Ы. Будівельник, вам по-дружески подсказка со стороны. Вы очень неприглядно сейчас выглядите. Как девочка, которая обиделась на бывшего, и ее пригласили на пати, куда приглашен и этот бывший. Она такая и хочет, и начинает переминаться с ноги на ногу "вот если бы вы его не приглашали, то я бы пришла" и смотрит выжидательно, вдруг таки его не пригласят.Вы миллионер!! Глыба!! Твердо зашёл, ногу на ногу закинул и ведет себя , как хозяин жизни!!! А не вот это вот..