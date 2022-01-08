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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4841484248434844

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:41

  budivelnik написав:Тут є світила епідеміології?
світила статистики?
світила не стандартних рішень?
Навіть Істрєбін - покинув ці гілки
Хтось задумувався чому?
А відповідь на поверхні..
Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забанене
Значить воно і є керівництвом цих сторінок.
А тупий не може терпіти розумних
Хам - толерантних
От і виходить
На сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає...

есть олимпиадный математик :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:44

Давненько я сюди не заходив))

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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:47

  Ромасик написав:Но кто-то сюда приносил инфу, что 4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет. Найти не удалось.

Это я. Могу попробовать поискать ещё раз.
Там были сомнения в эффективности и необходимости. Но позже оставили прежний план (я это тоже постил)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:58

69 питерских заведений бойкотируют QR-коды: группа рестораторов создала «карту сопротивления»

Движение «QR-сопротивление» запустил предприниматель Александр Коновалов. Бизнесмен заявил, что введение новых ограничений в Питере является «последним рубежом, отделяющим страну от цифрового концлагеря» и надеется, что к бойкоту присоединятся «новые отважные смельчаки, ценящие свободу превыше унижения и страха»

Среди участников «QR-сопротивления» — кофейни, барбершопы, рестобары, лаунжбары, кальянные, рюмочные и даже клиника по борьбе с лишним весом, на чьих дверях теперь размещена наклейка «без QR-кода»

https://t.me/ru2ch_news/29520
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Прочитать всю статью только с регистрацией, но заголовок уже и многом говорит

Открою вам небольшой секрет, как читать полностью без регистрации подобные статьи на ПК/ноуте - при начавшейся загрузке страницы останавливаете загрузку, кликая на значок "обновить страницу". Вуаля! Вся страница читается, предупреждение просто не успевает загрузиться. Если не получилось с первого раза, повторите еще раз.

Вот эта статья полностью, прочитанная таким способом:
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yanyura
 
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