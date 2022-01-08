budivelnik написав:Тут є світила епідеміології? світила статистики? світила не стандартних рішень? Навіть Істрєбін - покинув ці гілки Хтось задумувався чому? А відповідь на поверхні.. Якщо хамло забороняє чи запрошує і це хамло ще навічно не забанене Значить воно і є керівництвом цих сторінок. А тупий не може терпіти розумних Хам - толерантних От і виходить На сторінці сморід і тупість..але хамло так гарно виглядає...
69 питерских заведений бойкотируют QR-коды: группа рестораторов создала «карту сопротивления»
Движение «QR-сопротивление» запустил предприниматель Александр Коновалов. Бизнесмен заявил, что введение новых ограничений в Питере является «последним рубежом, отделяющим страну от цифрового концлагеря» и надеется, что к бойкоту присоединятся «новые отважные смельчаки, ценящие свободу превыше унижения и страха»
Среди участников «QR-сопротивления» — кофейни, барбершопы, рестобары, лаунжбары, кальянные, рюмочные и даже клиника по борьбе с лишним весом, на чьих дверях теперь размещена наклейка «без QR-кода»
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