Hotab написав:Будівельник, вам по-дружески подсказка со стороны. Вы очень неприглядно сейчас выглядите.
Коли Бог хоче когось наказати - він забирає в нього розум 1 Я нічого не прошу..Я вимагаю...І при цьому знаю що роблю.. 2 Хамовито/істеричних паразитів на чужих думках - сотні Таких як я з Істрєбіном - одиниці...ми штучний товар.. І от чомусь Істрєбін ( вакцинатор по життю) і Будівельник( 90% тут присутніх вважають його антивакцинатором) Вирішили що на цих гілках забагато смороду і хамства... 3 Хто ж в цьому винуватий ? Хто найбільше постраждає?
Висновок Найбільше постраждає а - власник цих сторінок б - його працівники
Тому ще раз Я не прошусь сюди... В моїй присутності в першу чергу зацікавлений саме ти і твої колеги... Зі мною - у Вас буде робота Без мене - підете шукати іншу...
Тому раз в місяць,я сюди захожу розуміючи що мої повідомлення потраплять на очі не тільки тобі, а й тим хто маючи більше розуму -зрозуміють що вигідніше вигнати тебе і залишити мене , чим витиснути мене з Істрєбіним і залишити тебе з дейтройтом.
Зрозумів?
Якщо ж ці гілки розраховані на присутність хамів і кількість...Я ж не проти. Істрєбіна вже не має пів року Мене 2 місяці...
1. У вас остались еще советское мнение, что визит к психиатру означает что с вашей психикой не все в порядке. Кстати из-за этого они сейчас начали именоваться как "психоаналитик". Со времен СССР изменились и критерии психических заболеваний, и сами врачи. Кстати поход к психоаналитику в Европе это норма, и означает, что человек пристально следит за своим здоровьем, но вовсе не оскорбление.
2. Все ваше достижение в жизни базируется только на том, что вы
людина яка заробила 10 000 000
Достижения в жизни людей не обязательно измеряются деньгами. По вашей теории Эйнштейн, Планк, Галилей, Ньютон, Фарадей, Тесла, да Винчи, Пастер ничтожества по сравнению с вами, т.к. они не заработали своим трудом восьмизначное число денег и их "думки" неинтереснее ваших.
Кстати, Hotab рискуя собственной жизнью защищал Украину от агрессии РФ на востоке Украины, все же ваше участие в этом деле в том, что вы приобрели амуницию для двух защитников Украины (по вашим словам), чья заслуга в защите Украины от агрессии выше?
И этим же ("10 000 000") вы показываете абсолютно всем остальным форумчанам (и администрации сайта), в т.ч. и поставившему вам + за этот пост, что все они, у кого нет "10 000 000", ниже вас, поэтому с ними можно не церемониться. Но вы забываетесь, они не ваши работники, которым вы платите зарплату, вы легко получите "ответку", и максимум, что вы сможете сделать, это нажать кнопку "жалоба".
3. Вы
світила епідеміології? світила статистики? світила не стандартних рішень?
Если "Да", то ЛАД правильно написал, что вам надо присуждать Нобелевскую премию, если "Нет", то ЛАД ошибся, но тогда и ваше мнение на этих страницах не важнее мнения остальных.
4. Вы, видимо, настолько привыкли по жизни оскорблять людей, что пишете оскорбляющие людей слова и на этих страницах, даже не замечая этого.
прямо бреше, хамло, Хам, тупий, На сторінці сморід і тупість
все это только в одном этом посте в адрес оппонента. Неужели это ваши "10 000 000" так повлияли на вас, что вы позволяете себе так оскорблять собеседника и при этом не терпите даже меньшего в свой адрес?
budivelnik написав:1 Я нічого не прошу..Я вимагаю...І
А якщо ваші вимоги не виконають, то ви образитесь і будете знову просити?))
budivelnik написав:...ми штучний товар..
У Холяви не питали, як вам щось з цим зробити?
budivelnik написав:І от чомусь Істрєбін ( вакцинатор по життю) і Будівельник( 90% тут присутніх вважають його антивакцинатором) Вирішили що на цих гілках забагато смороду і хамства...
І тому Істребін звідси гордо пішов, а Будівельник крутиться поряд біля смороду: і хочеться сісти на купу, але ж треба прийти якось би з гордо піднятою головою, щоб хоч повмовляли. Але всім до нього нема справи))
budivelnik написав:Хто найбільше постраждає?
Висновок Найбільше постраждає а - власник цих сторінок б - його працівники
Тут таких клоунів, як ви.. Один пішов, прийшов новий. Не переживайте, гілка без вас зовсім не страждає.
budivelnik написав:Якщо ж ці гілки розраховані на присутність хамів
Так-так, тут їм завжди є місце, тому заходьте.
budivelnik написав:Істрєбіна вже не має пів року
Довше. І це дійсно втрата, яка лежить на хамовитих антиваках. Проте ми можемо його читати в ФБ. Без вас тут нема втрати. Є і так кому смішити і носити альтернативну математику.
pesikot написав:Не правда ли, он напоминает здесь многих орденоносных и неорденоносных присутствующих
Та мне теперь кажется, что вообще нет кумиров. Ну кроме Будивельныка, конечно. Это единственная значимая потеря этого форума.
Будивельнык, у меня для вас идея!! Смотрите, вы хотите вернуться на форум гордо!! Чтоб вас или попросили, или (ещё лучше) сказали "мы выгоняем Хотаба, приходите, вы нужнее". Давайте я договорюсь, чтоб вы немного заплатили (у вас же 7 нулей, а это таки форум финансовый) и публично проведем такую схему, как вы хотите! А ещё лучше,и это будет , имхо, вам даже дешевле, дадите мне 1 куе и я уйду на годик, а вы побудете?
pilker написав:так может правильный ответ на вопрос - нет доверия этим указанным представителям науки.
нет доверия источнику который утверждает про опасность ревакцинацией вакциной конкурентов но молчит про ревакцинацию своей вакциной. Если у Вас есть факты которые подрывают доверие к первому источнику - не молчите (только без конспирологии пожалуста)
ну и если безымянный источник в твиттере центра Гамалеи или даже слова главы фармкорпорации ( у него хоть имя есть ) для Вас представители науки то у меня для Вас плохие новости
где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.
pesikot написав:Не правда ли, он напоминает здесь многих орденоносных и неорденоносных присутствующих
Та мне теперь кажется, что вообще нет кумиров. Ну кроме Будивельныка, конечно. Это единственная значимая потеря этого форума.
Так не сотвори себе кумира
Про zzzzzz я говорил за весь форум взагали, про его посты на всех ветках zzzzzz хорошо предоставляет графики данных, но очень хреново их трактует. Прямо очень хреново. И распространял фейки российской пропаганды.
Например, "изучал" рисунок протектора авто Медведчука, которое якобы заезжало в АП Порошенка
Ну а budivelnik, сразу выдумывает свою реальность и ему все графики пофигу
Как по мне, то только графики zzzzzz, без его комментариев И budivelnik, говорящий на жизненные темы, кроме ковида и арифметики
Hotab написав:Будівельник, вам по-дружески подсказка со стороны. Вы очень неприглядно сейчас выглядите.
Коли Бог хоче когось наказати - він забирає в нього розум 1 Я нічого не прошу..Я вимагаю...І при цьому знаю що роблю.. 2 Хамовито/істеричних паразитів на чужих думках - сотні Таких як я з Істрєбіном - одиниці...ми штучний товар.. І от чомусь Істрєбін ( вакцинатор по життю) і Будівельник( 90% тут присутніх вважають його антивакцинатором) Вирішили що на цих гілках забагато смороду і хамства... 3 Хто ж в цьому винуватий ? Хто найбільше постраждає?
Висновок Найбільше постраждає а - власник цих сторінок б - його працівники
Тому ще раз Я не прошусь сюди... В моїй присутності в першу чергу зацікавлений саме ти і твої колеги... Зі мною - у Вас буде робота Без мене - підете шукати іншу...
Тому раз в місяць,я сюди захожу розуміючи що мої повідомлення потраплять на очі не тільки тобі, а й тим хто маючи більше розуму -зрозуміють що вигідніше вигнати тебе і залишити мене , чим витиснути мене з Істрєбіним і залишити тебе з дейтройтом.
Зрозумів?
Якщо ж ці гілки розраховані на присутність хамів і кількість...Я ж не проти. Істрєбіна вже не має пів року Мене 2 місяці...
Будівельник, ну по якому разу-то ти знов і знов застосовуєш ті ж самі, м'яко кажучи, смішні прийоми -- звернення до керівництва ресурсу про вигоду свого перебування (точніше не так, а отак -- що без тебе постраждають)) ; м'яко кажучи, натяки (а раніше прямі визначення) зв'язку опонентів з модераторами та роботою на форум; і т.д.
Тобі самому не смішно-то? Самому співати про зацікавленість у собі... по десятому колу. Фу.... А докори від тебе!!! відносно хамства.
І як бачиш, мене на гілці майже не було - нічого не сталося. Тебе - теж. Від витиснули тебе і залишили мене. І як ти цікаво подаєш-то -- витискують тебе)))
До речі, пригайдай-ка, штучий товар, хто з дійсно фахових форумчан, які залишили форум, ще співав про зацікавленість у собі так, як допетрив робити ти? Це ж допетрити треба таке...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 січ, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
"профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:
"Первоначальные результаты показывают, что после получения четвертой дозы уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего, - сказала проф. Регев в интервью Ynet. - В настоящее время мы проверяем иммунный ответ: сколько ревакцинированных заразятся, а сколько нет. Пока еще вопросов больше, чем ответов".
В отличие от Вас.
P.s. Рыться в помойках Ваша привилегия. Не смею её у Вас отнимать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 січ, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.