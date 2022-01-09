Додано: Нед 09 січ, 2022 16:10

людина яка заробила 10 000 000

світила епідеміології?

світила статистики?

світила не стандартних рішень?

прямо бреше, хамло, Хам, тупий, На сторінці сморід і тупість

У вас остались еще советское мнение, что визит к психиатру означает что с вашей психикой не все в порядке. Кстати из-за этого они сейчас начали именоваться как "психоаналитик". Со времен СССР изменились и критерии психических заболеваний, и сами врачи. Кстати поход к психоаналитику в Европе это норма, и означает, что человек пристально следит за своим здоровьем, но вовсе не оскорбление.Все ваше достижение в жизни базируется только на том, что выДостижения в жизни людей не обязательно измеряются деньгами. По вашей теорииничтожества по сравнению с вами, т.к. они не заработали своим трудом восьмизначное число денег и их "думки" неинтереснее ваших.Кстати,рискуя собственной жизнью защищал Украину от агрессии РФ на востоке Украины, все же ваше участие в этом деле в том, что вы приобрели амуницию для двух защитников Украины (по вашим словам), чья заслуга в защите Украины от агрессии выше?И этим же ("10 000 000") вы показываете абсолютно всем остальным форумчанам (и администрации сайта), в т.ч. и поставившему вам + за этот пост, что все они, у кого нет "10 000 000", ниже вас, поэтому с ними можно не церемониться. Но вы забываетесь, они не ваши работники, которым вы платите зарплату, вы легко получите "ответку", и максимум, что вы сможете сделать, это нажать кнопку "жалоба".ВыЕсли "Да", топравильно написал, что вам надо присуждать Нобелевскую премию, если "Нет", тоошибся, но тогда и ваше мнение на этих страницах не важнее мнения остальных.Вы, видимо, настолько привыкли по жизни оскорблять людей, что пишете оскорбляющие людей слова и на этих страницах, даже не замечая этого.все это только в одном этом посте в адрес оппонента. Неужели это ваши "10 000 000" так повлияли на вас, что вы позволяете себе так оскорблять собеседника и при этом не терпите даже меньшего в свой адрес?