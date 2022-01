Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 4842484348444845 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Нед 09 січ, 2022 17:48 Ромасик написав: ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус

Причем альтернативных точек зрения в упор не замечает и действует избирательно. Хотя похоже, что даже в том же Израиле начали соображать:



...«Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», – напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.



https://www.toalexsmail.com/2022/01/hebrew-russian.html



Глава ассоциации врачей общественного здоровья профессор Хагай Левин подал в отставку из консультационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Вместо тоталитарно-полицейского подхода необходимо было стремиться к максимальному сотрудничеству с населением, формировать доверие общества, которое привело бы к осознанному поведению, соответствующему угрозам, которые ставит перед нами эпоха пандемии", - написал Левин.



https://www.newsru.co.il/israel/09jan20 ... n_702.html Причем альтернативных точек зрения в упор не замечает и действует избирательно. Хотя похоже, что даже в том же Израиле начали соображать: Igneus Повідомлень: 1236 З нами з: 29.08.18 Подякував: 875 раз. Подякували: 630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 17:53 Igneus ,

Уж не потому ли, что это Омикрон, который с одной стороны пробивает и вакцинированных, а с другой - по летальности почти "просто грипп", в отличии от предыдущих , более летальных вариантов??



Или теперь его слова будет и задним числом обыгрывать, против предыдущих штамов?



detroytred написав: штучий товар штучий товар

В гранит!! Новая кличка>)) Уж не потому ли, что это Омикрон, который с одной стороны пробивает и вакцинированных, а с другой - по летальности почти "просто грипп", в отличии от предыдущих , более летальных вариантов??Или теперь его слова будет и задним числом обыгрывать, против предыдущих штамов?В гранит!! Новая кличка>)) Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз. Hotab

2 человека из 17 (это только "Международный академический совет" и "Наблюдательный совет"). А остальные 15 тоже "соросята", которым нет доверия?

2 человека из 17 (это только "Международный академический совет" и "Наблюдательный совет"). А остальные 15 тоже "соросята", которым нет доверия?



ну шо ж приглядимся к этим ребятам поближе.

https://voxukraine.org/ru/voks-chek-2/



С кем сотрудничает «Вокс Чек»

«Вокс Чек» является членом фактчекинговой программы Facebook, в рамках которой отмечает неправдивый контент, который распространяют пользователи платформы.



то часом не та мордакнига, которую пощупали в суде в отношении проверок ?

https://nypost.com/2021/12/13/facebook-bizarrely-claims-its-misquote-is-opinion/





может расскажете какие институциональные доноры поддерживают чекистов и как посмотреть их годовые отчеты.

Кроме граждан, нас поддерживают институциональные доноры — международные фонды и программы, которым небезразлична судьба системных изменений в Украине. Узнайте больше о них на странице институциональных доноров.

https://voxukraine.org/ru/o-nas/





yanyura написав: ходят разговоры о связи файзера с чекистами из Thomson-Reuters.

И вы говорите! (с)

та пусть файзер скажет.

James C. Smith

James C. Smith https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith pilker Повідомлень: 114 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 47 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 17:59 pilker написав: где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом. где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.



предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает.

или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/



Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers IgA Повідомлень: 1212 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 18:09 Вкладчик1234 написав: Gloomsters who wanted to impose severe restrictions in Britain admit they were wildly wrong about 75,000 Omicron deaths



https://www.dailymail.co.uk/news/article-10382767/Gloomsters-admit-wildly-wrong-75-000-Omicron-deaths.html

Отвыкайте читать только заголовки статей.

Команда Школы гигиены построила свои оригинальные модели, опубликованные 11 декабря, исходя из предположения, что Омикрон так же смертоносен, как и штамм Дельта, а это означает, что он убьет такое же количество непривитых людей, которые раньше не подвергались воздействию Covid.



Доктор Дэвис утверждал, что, хотя южноафриканские врачи уже обнаружили, что Омикрон менее серьезен, отчеты были «анекдотичными», поэтому предположение Школы гигиены было «разумным предположением для того времени».

Любые прогнозы делаются на основании каких-то предположений , которые на практике могут и не подтвердиться.

11 декабря ещё не было практически никаких данных о смертности от омикрона, поэтому было сделано предположение , что она такая же, как от дельты. Наверняка в том же прогнозе были приведены прогнозы и при других сценариях (и более пессимистические, и более оптимистические).



К счастью оказалось (вроде бы, но пока ещё не точно), что летальность омикрона ниже.

У Вас вместо радости по этому поводу почему-то звучит злорадство. ЛАД 2 Повідомлень: 21332 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5030 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 18:10 IgA написав: pilker написав: где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом. где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.



предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает.

или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю -

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/



Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает.или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю -



а фрранцузский жолобак. а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора в CNRS ? инкогнито дал оценку. ) бустер уколите. только кто ж проверит. ) pilker Повідомлень: 114 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 18:10 ЛАД написав: Ромасик написав: ......

таки да, что-то я переврал. ......

Такида.

Но Вам не привыкать.



Но кто-то сюда приносил инфу, что 4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет. Найти не удалось.

Ищите дальше.

Может, какой бред и найдёте. Такида.Но Вам не привыкать.Ищите дальше.Может, какой бред и найдёте.

и зачем этот пук после того как Вкладчик подтвердил, что такая информация была. Цитата роберто-дарк израильского истерина, что его не будут колоть, а просто всем нужно переболеть, косвенно это подверждает. Да, я не отследил инфу, то таки рещили кого-то колоть. Да и ваша цитата косвенно подвтерждает, что все не так радужно. ЛАД написав:

https://www.vesty.co.il/main/opinions/article/hjhflk7hf А на счет торжественных объявлений, то как-то профессура вашей Шибы не оч уверенно разговаривает:

"профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:

"Первоначальные результаты показывают, что после получения четвертой дозы уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего , - сказала проф. Регев в интервью Ynet. - В настоящее время мы проверяем иммунный ответ: сколько ревакцинированных заразятся, а сколько нет. Пока еще вопросов больше, чем ответов ".

В отличие от Вас. "профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:В отличие от Вас.

ага, "мы слишком мало знаем" Ромасик Повідомлень: 3957 З нами з: 30.03.15 Подякував: 976 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 18:16 pilker написав: а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. ) а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )

Повідомлень: 3957 З нами з: 30.03.15 Подякував: 976 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 18:16 pilker написав: а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. ) а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )



А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить? IgA Повідомлень: 1212 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата

