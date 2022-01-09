Ромасик написав:ЛАД принес со своей помойки очередную статью, где сказано, что в Израиле свирепствует "уханьский" коронавирус
Причем альтернативных точек зрения в упор не замечает и действует избирательно. Хотя похоже, что даже в том же Израиле начали соображать:
Проф. Хагай Левин: любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна... ...научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию. ...«Большая часть человечества до сих пор жива после встречи с вирусом», – напоминает Левин. По его мнению, единственным шансом потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.
Глава ассоциации врачей общественного здоровья профессор Хагай Левин подал в отставку из консультационного совета по борьбе с коронавирусом. "Вместо тоталитарно-полицейского подхода необходимо было стремиться к максимальному сотрудничеству с населением, формировать доверие общества, которое привело бы к осознанному поведению, соответствующему угрозам, которые ставит перед нами эпоха пандемии", - написал Левин.
Проф. Хагай Левин: любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна... ...научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела, готовые противостоять заболеванию.
Уж не потому ли, что это Омикрон, который с одной стороны пробивает и вакцинированных, а с другой - по летальности почти "просто грипп", в отличии от предыдущих , более летальных вариантов??
Или теперь его слова будет и задним числом обыгрывать, против предыдущих штамов?
detroytred написав:штучий товар
В гранит!! Новая кличка>))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
может расскажете какие институциональные доноры поддерживают чекистов и как посмотреть их годовые отчеты.
Кроме граждан, нас поддерживают институциональные доноры — международные фонды и программы, которым небезразлична судьба системных изменений в Украине. Узнайте больше о них на странице институциональных доноров.
pilker написав:где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.
предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает. или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/
Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers
Команда Школы гигиены построила свои оригинальные модели, опубликованные 11 декабря, исходя из предположения, что Омикрон так же смертоносен, как и штамм Дельта, а это означает, что он убьет такое же количество непривитых людей, которые раньше не подвергались воздействию Covid.
Доктор Дэвис утверждал, что, хотя южноафриканские врачи уже обнаружили, что Омикрон менее серьезен, отчеты были «анекдотичными», поэтому предположение Школы гигиены было «разумным предположением для того времени».
Любые прогнозы делаются на основании каких-то предположений, которые на практике могут и не подтвердиться. 11 декабря ещё не было практически никаких данных о смертности от омикрона, поэтому было сделано предположение, что она такая же, как от дельты. Наверняка в том же прогнозе были приведены прогнозы и при других сценариях (и более пессимистические, и более оптимистические).
К счастью оказалось (вроде бы, но пока ещё не точно), что летальность омикрона ниже. У Вас вместо радости по этому поводу почему-то звучит злорадство.
pilker написав:где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.
предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает. или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/
Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers
а фрранцузский жолобак. а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора в CNRS ? инкогнито дал оценку. ) бустер уколите. только кто ж проверит. )
Востаннє редагувалось pilker в Нед 09 січ, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:...... таки да, что-то я переврал.
Такида. Но Вам не привыкать.
Но кто-то сюда приносил инфу, что 4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет. Найти не удалось.
Ищите дальше. Может, какой бред и найдёте.
и зачем этот пук после того как Вкладчик подтвердил, что такая информация была. Цитата роберто-дарк израильского истерина, что его не будут колоть, а просто всем нужно переболеть, косвенно это подверждает. Да, я не отследил инфу, то таки рещили кого-то колоть. Да и ваша цитата косвенно подвтерждает, что все не так радужно.
"профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:
"Первоначальные результаты показывают, что после получения четвертой дозы уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего, - сказала проф. Регев в интервью Ynet. - В настоящее время мы проверяем иммунный ответ: сколько ревакцинированных заразятся, а сколько нет. Пока еще вопросов больше, чем ответов".
pilker написав:а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )
А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить?