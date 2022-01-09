может расскажете какие институциональные доноры поддерживают чекистов и как посмотреть их годовые отчеты.
Кроме граждан, нас поддерживают институциональные доноры — международные фонды и программы, которым небезразлична судьба системных изменений в Украине. Узнайте больше о них на странице институциональных доноров.
pilker написав:где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.
предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает. или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/
Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers
Команда Школы гигиены построила свои оригинальные модели, опубликованные 11 декабря, исходя из предположения, что Омикрон так же смертоносен, как и штамм Дельта, а это означает, что он убьет такое же количество непривитых людей, которые раньше не подвергались воздействию Covid.
Доктор Дэвис утверждал, что, хотя южноафриканские врачи уже обнаружили, что Омикрон менее серьезен, отчеты были «анекдотичными», поэтому предположение Школы гигиены было «разумным предположением для того времени».
Любые прогнозы делаются на основании каких-то предположений, которые на практике могут и не подтвердиться. 11 декабря ещё не было практически никаких данных о смертности от омикрона, поэтому было сделано предположение, что она такая же, как от дельты. Наверняка в том же прогнозе были приведены прогнозы и при других сценариях (и более пессимистические, и более оптимистические).
К счастью оказалось (вроде бы, но пока ещё не точно), что летальность омикрона ниже. У Вас вместо радости по этому поводу почему-то звучит злорадство.
pilker написав:где Вы увидели молчание ? три части интерьвю с Сабатье выложил перед Вашим постом.
предполагались научные источники а не интервью французского жолобака который до сих пор ADE пугает. или пугает спайк белком в вакцине и тут же предлагает всем переболеть. ну болейте на здоровье, я пожалуй лучше бустер уколю - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933829/
Erectile Dysfunction as a Biomarker of Systemic Complications for COVID-19 Long Haulers
а фрранцузский жолобак. а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора в CNRS ? инкогнито дал оценку. ) бустер уколите. только кто ж проверит. )
Востаннє редагувалось pilker в Нед 09 січ, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:...... таки да, что-то я переврал.
Такида. Но Вам не привыкать.
Но кто-то сюда приносил инфу, что 4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет. Найти не удалось.
Ищите дальше. Может, какой бред и найдёте.
и зачем этот пук после того как Вкладчик подтвердил, что такая информация была. Цитата роберто-дарк израильского истерина, что его не будут колоть, а просто всем нужно переболеть, косвенно это подверждает. Да, я не отследил инфу, то таки рещили кого-то колоть. Да и ваша цитата косвенно подвтерждает, что все не так радужно.
"профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:
"Первоначальные результаты показывают, что после получения четвертой дозы уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего, - сказала проф. Регев в интервью Ynet. - В настоящее время мы проверяем иммунный ответ: сколько ревакцинированных заразятся, а сколько нет. Пока еще вопросов больше, чем ответов".
pilker написав:а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )
А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить?
Австралия выдворила первую ракетку мира Джоковича из-за вакцины
Власти Австралии лишили визы первую ракетку мира Новака Джоковича. У сербского теннисиста не оказалось прививки от COVID-19, а причины для его медотвода пограничникам показались неубедительными. В итоге прилетевший в Австралию для участия в открытом чемпионате страны знаменитый теннисист был изолирован на время разбирательства, а потом был отправлен в отель для ожидания рейса домой.
Из других источников добавляют, что 1. у него был негативный тест 2. в самой Австралии "не-сезонная вспышка не-гриппа", поэтому по логике "секты свидетелей ковида" скорее Австралия представляет ему угрозу, а не наоборот
Я считаю, что это ещё не апогей маразма вакцинаторов. "Бесконечность - не предел!"
Почему ему должны были делать исключение, если таковы правила в стране?
Вкладчик1234 Если не ошибаюсь, лично Вы пару дней назад выкладывали сообщение о поведении какого-то одесского "слуги народа" и возмущались, что "влада" вводит ограничения для народа, а для себя считает допустимым их нарушать. Сейчас Вы почему-то называете применение общего австралийского порядка к "самому" Джоковичу "апогеем маразма вакцинаторов".
Ромасик написав:...... таки да, что-то я переврал.
Такида. Но Вам не привыкать.
Но кто-то сюда приносил инфу, что 4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет. Найти не удалось.
Ищите дальше. Может, какой бред и найдёте.
и зачем этот пук после того как Вкладчик подтвердил, что такая информация была. Цитата роберто-дарк израильского истерина, что его не будут колоть, а просто всем нужно переболеть, косвенно это подверждает. Да, я не отследил инфу, то таки рещили кого-то колоть. Да и ваша цитата косвенно подвтерждает, что все не так радужно.
"профессура вашей Шибы" высказывается как настоящий учёный:
"Первоначальные результаты показывают, что после получения четвертой дозы уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего, - сказала проф. Регев в интервью Ynet. - В настоящее время мы проверяем иммунный ответ: сколько ревакцинированных заразятся, а сколько нет. Пока еще вопросов больше, чем ответов".
В отличие от Вас.
ага, "мы слишком мало знаем"
1. Вам бы не мешало пойти поучиться. Похоже, достаточно хотя бы школы. Если Вы не видите разницы между утверждениями "4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет" и "уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего". Кроме того, возможно, после повышения Вашего образовательного уровня у Вас появятся какие-то аргументы в спорах вместо ёрничанья "ага, "мы слишком мало знаем". 2. Вкладчик подтвердил, что он приносил такое. Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.
ЛАД написав:1. Вам бы не мешало пойти поучиться. Похоже достаточно хотя бы школы. Если Вы не видите разницы между утверждениями "4 укол создает много бесполезной нагрузки на иммунитет" и "уровень антител повышается в пять раз. Это неплохо, но мы ожидали гораздо большего". Кроме того, возможно, после повышения Вашего образовательного уровня у Вас появятся какие-то аргументы в спорах вместо ёрничанья "ага, "мы слишком мало знаем". 2. Вкладчик подтвердил, что он приносил такое. Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.
Неустановленный научный факт - это эффективность вашей жижи. А то, что любая вакцинация - это стресс для организма, уже давно установленный факт. К-во антител увеличилось в 5 раз - это много или мало? Сколько нужно антител уханьского штамма, чтобы защитить от дельтокрона, который уханьские антитела успешно обходит? Как красиво сформулировали - к-во антител увеличилось в 5 раз. Уже даже не врут, что риск снижается в 5 раз, а считают какие-то антитела, необходимое количество которых для защиты никто до сих пор не знает. Откуда взялось число 5? У каждого человека своя реакция и свое начальное к-во антител.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 09 січ, 2022 19:07, всього редагувалось 1 раз.