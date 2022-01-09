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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4843484448454846

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:06

Штамм «омикрон» стремительно распространяется в Израиле. По первым наблюдениям врачей, он дает гораздо меньше тяжелых случаев, чем другие варианты коронавируса. И даже тяжелобольные с «омикроном» меньше нуждаются в кислородной поддержке и быстрее выздоравливают. https://detaly.co.il/etot-shtamm-sovsem ... -omikrone/ .
Информация о более легкой форме нового штамма подтвердилась. Выдыхаем :wink: . Вместе с этим начался полный бардак с домашним экспресс тестированием, о котором писал ранее. Молодежь скрывают свою болезнь, делают домашний тест, получают положительный результат, но не идут на PCR-проверку, как указано в правилах минздрава. Также я слышу на каждом шагу, что все и так переболеют в ближайшие недели.
https://detaly.co.il/skrytaya-ugroza-iz ... -na-kovid/
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 19:14, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Откуда взялось число 5? У каждого человека своя реакция и свое начальное к-во антител.

То есть реакция антителами есть?? Или вакцина не действует?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:12

  ЛАД написав:Вкладчик подтвердил, что он приносил такое.
Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.

Установленный научный факт, что Израиль приостанавливал введение четвертой дозы, до получения какой-то доп. инфо. Потом (где-то через неделю) введение 4 дозы возобновили.
Что не так?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:17

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вкладчик подтвердил, что он приносил такое.
Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.

Установленный научный факт, что Израиль приостанавливал введение четвертой дозы, до получения какой-то доп. инфо. Потом (где-то через неделю) введение 4 дозы возобновили.
Что не так?

Я и 3ю дозу приостановил, тоже до понимания насколько она защищает от оммикрона.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 09 січ, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:34

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Вкладчик подтвердил, что он приносил такое.
Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.

Установленный научный факт, что Израиль приостанавливал введение четвертой дозы, до получения какой-то доп. инфо. Потом (где-то через неделю) введение 4 дозы возобновили.
Что не так?

Вам тоже надо в школу?
Насколько читал, Израиль ничего не приостанавливал. Просто было рекомендация какого-то органа рекомендовать 4-ю дозу всем, а потом решение Кабмина о 4 дозе только для 60+. Но в любом случае, это не научный факт, а административно-политический.
Но, вообще-то, речь была не о решении Кабмина Израиля, а о влиянии 4-й дозы на иммунитет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:35

  vitaliian написав:Я и 3ю дозу приостановил, тоже до понимания насколько она защищает от оммикрона.


чтото сторонники принудиловки практически все разом начали отказываться



:mrgreen:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:43

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Я и 3ю дозу приостановил, тоже до понимания насколько она защищает от оммикрона.


чтото сторонники принудиловки практически все разом начали отказываться



:mrgreen:

Все , как хотели антиваки: уже просто грипп!! :lol:
Не пойму недовольство. Вы бы хотели, чтоб все кололись вечно?))) Вам пообещали и отобрали конфетку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:49

  IgA написав:
  pilker написав:а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )


А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить?

вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза ? )
то что нашел.
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1054360/v1_covered.pdf?c=1636393878
pilker
 
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